Durante las primeras horas de este jueves, personal de bomberos y fuerzas de seguridad debieron intervenir tras un alerta por un principio de incendio registrado en una vivienda ubicada a la altura del 1100 de la calle J.J. Paso.
Una precaria vivienda se incendió de madrugada en Santo Tomé
Ocurrió en la cuadra de calle J.J. Paso al 1100 de esa ciudad del departamento santafesino La Capital. Afortunadamente, sólo se produjeron daños materiales.
El hecho se desencadenó alrededor de las 05.30. Al arribar la dotación al lugar, se constató un proceso combustivo activo en el interior de un dormitorio de aproximadamente cuatro por cuatro metros, caracterizado por techo de chapas de zinc con tirantes de madera, piso de cemento alisado y tendido eléctrico aéreo.
Las llamas se originaron y concentraron en un colchón de dos plazas, afectando también prendas de vestir varias que se encontraban en el ambiente, registrándose pérdidas materiales totales sobre estos elementos.
Para sofocar el foco ígneo, el personal actuante desplegó una línea devanadera desde la unidad operacional junto con el uso de herramientas de zapa.
Gracias al rápido accionar, se logró la extinción completa del fuego y las posteriores tareas de enfriamiento, evitando que las llamas se propagaran al resto del inmueble o estructuras linderas.
En el lugar estuvo presente un , hermano del propietario de la finca, quien siguió atentamente el operativo.
Asimismo, prestó colaboración personal del Comando Radioeléctrico a bordo del móvil 12150.
Afortunadamente, no se notificaron personas heridas ni intoxicadas por el humo.