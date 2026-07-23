La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes a un hombre de 27 años, en el marco de la investigación por el homicidio de Federico Pablo Acosta, quien falleció el 14 de junio tras permanecer más de dos semanas internado luego de haber sido baleado mientras circulaba en motocicleta por la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe.
Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un motociclista atacado a balazos en mayo
La Policía de Investigaciones arrestó a un hombre de 27 años acusado de participar del crimen ocurrido el 31 de mayo en la zona suroeste de la capital provincial. La víctima, de 46 años, murió dos semanas después en el Hospital Cullen a raíz de las heridas sufridas durante el ataque.
La medida fue ordenada por la fiscal Laura Urquiza, quien investiga el hecho como homicidio calificado por el uso de arma de fuego.
El ataque
La investigación determinó que Acosta, de 46 años, circulaba en motocicleta el 31 de mayo cuando fue interceptado en la intersección de Juan Díaz de Solís y Uruguay por dos personas.
Según reconstruyeron los investigadores, uno de los atacantes efectuó varios disparos con una pistola calibre 9 milímetros, mientras que el otro le sustrajo un arma de fuego que llevaba la víctima.
El hombre sufrió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde ingresó en estado crítico y permaneció internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.
Pese a los esfuerzos médicos, Acosta falleció el 14 de junio, luego de más de dos semanas de agonía. Su muerte modificó la calificación legal de la causa, que inicialmente se investigaba como lesiones gravísimas provocadas por arma de fuego y pasó a instruirse como homicidio.
La detención
De acuerdo con lo informado por la PDI, la detención de quien fuera identificado por sus iniciales M.R.M. se concretó en la intersección de Estanislao Zeballos y Facundo Zuviría, luego de una serie de tareas investigativas que permitieron identificar y localizar al sospechoso.
Los efectivos interceptaron al hombre cuando se desplazaba en un automóvil Chevrolet Agile que, según la pesquisa, estaría vinculado con el hecho investigado.
Durante la requisa del vehículo no encontraron armas de fuego, aunque sí secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a pericias por su posible interés para la investigación.
Por disposición de la fiscal Urquiza, el sospechoso fue trasladado a sede policial y quedó detenido a disposición de la Justicia.
La investigación
El ataque ocurrió alrededor de las 13.30 del 31 de mayo en inmediaciones de Juan Díaz de Solís y Uruguay, en el sector comprendido entre los barrios San Lorenzo y Chalet, donde un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego.
Desde entonces, la investigación avanzó con la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de videovigilancia y distintas tareas de inteligencia criminal que finalmente permitieron identificar al ahora detenido, cuya situación procesal deberá resolverse en los próximos días en una audiencia imputativa.