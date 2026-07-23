Ciudad de Santa Fe

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un motociclista atacado a balazos en mayo

La Policía de Investigaciones arrestó a un hombre de 27 años acusado de participar del crimen ocurrido el 31 de mayo en la zona suroeste de la capital provincial. La víctima, de 46 años, murió dos semanas después en el Hospital Cullen a raíz de las heridas sufridas durante el ataque.