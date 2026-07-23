España

Asesinaron de 13 puñaladas a un ingeniero argentino en Madrid: el acusado se quitó la vida

La víctima fue identificada como Facundo Rico, de 37 años. Los investigadores creen que el ataque estuvo motivado por los celos, ya que el hombre señalado como responsable sospechaba de una relación entre su esposa y el profesional.