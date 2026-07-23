Un ingeniero argentino fue asesinado de 13 puñaladas en su departamento de Madrid, España. La víctima fue identificada como Facundo Rico, de 37 años, quien también tenía nacionalidad española. Según la investigación, el principal sospechoso del crimen era un hombre que creía que su esposa mantenía una relación con el ingeniero. Tras el homicidio, el acusado se suicidó.
Asesinaron de 13 puñaladas a un ingeniero argentino en Madrid: el acusado se quitó la vida
La víctima fue identificada como Facundo Rico, de 37 años. Los investigadores creen que el ataque estuvo motivado por los celos, ya que el hombre señalado como responsable sospechaba de una relación entre su esposa y el profesional.
Hallaron el cuerpo en su vivienda de Madrid
Facundo Rico residía en el sexto piso del bloque E de un complejo ubicado sobre la calle Cirauqui 4, en el exclusivo barrio de Las Tablas, en Madrid.
De acuerdo con medios españoles, el martes pasado agentes de la Policía Nacional acudieron al departamento tras recibir un llamado que alertaba por un intenso olor a un producto químico proveniente de la vivienda. Al ingresar, encontraron al ingeniero sin vida en el suelo de la cocina, con 13 heridas de arma blanca distribuidas en el abdomen, la espalda y el omóplato.
Rico vivía en España desde hacía más de una década. Antes de establecerse en Madrid había residido en la comunidad autónoma de Extremadura. Según relató el portero del edificio, ocupaba ese departamento desde hacía tres o cuatro años y, debido a sus frecuentes viajes laborales, era poco conocido por el resto de los vecinos.
Trayectoria profesional
El ingeniero desarrollaba su carrera en el área de las energías renovables. Había cursado dos másteres y obtenido un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con una investigación centrada en la optimización de la limpieza de plantas fotovoltaicas, su principal especialidad.
A lo largo de su trayectoria ocupó cargos vinculados a proyectos eólicos y fotovoltaicos en distintos países, entre ellos Uzbekistán. Además, llevaba un alto nivel de actividad profesional y, según trascendió, apenas dos meses antes de su muerte había cambiado de empleo.
La principal hipótesis del crimen
La investigación apunta como presunto autor del homicidio a un ciudadano español de 65 años identificado como Alberto.
Según reconstruyeron los investigadores, el hombre ingresó al departamento de Rico alrededor de las 10 de la mañana. Los pesquisas analizan si llegó con la intención concreta de asesinarlo, aunque consideran que contemplaba seriamente la posibilidad de que el enfrentamiento terminara de manera violenta.
Fuentes cercanas al caso indicaron a medios españoles que la esposa del sospechoso quería separarse de él. Convencido de que existía una tercera persona en la relación, Alberto habría centrado sus sospechas en Facundo Rico, quien compartía con la mujer la asistencia a un gimnasio.
Siempre según esa versión, ambos hombres mantuvieron una discusión dentro de la vivienda que terminó cuando el sospechoso apuñaló en 13 oportunidades al ingeniero.
La fuga y el suicidio del sospechoso
Tras el ataque, Alberto abandonó el edificio y, durante la huida, se cruzó con el portero del complejo.
Luego se dirigió en su vehículo hasta una vivienda de su propiedad en La Adrada, provincia de Ávila, donde se encontraba su esposa.
Al día siguiente, cuando el crimen ya había trascendido en los medios de comunicación, el hombre se trasladó hasta una garganta ubicada en las inmediaciones de esa localidad y se arrojó al vacío, según informaron medios españoles.