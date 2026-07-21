La celebración por la consagración de España en el Mundial 2026 quedó empañada por un violento incidente ocurrido en el metro de Madrid. Un hincha argentino fue rodeado y golpeado por un grupo de españoles pocas horas después de la final disputada en Estados Unidos.
Tensión en el metro de Madrid: españoles atacaron a golpes a un hincha argentino
El violento episodio ocurrió en la estación de Sol, uno de los puntos más concurridos de la ciudad madrileña, durante los festejos por el título mundial de España. Testigos registraron el ataque y las imágenes provocaron un fuerte repudio en las redes sociales.
La agresión se produjo en la estación de Sol, uno de los principales puntos de encuentro de la capital española durante las celebraciones deportivas. El lugar se encontraba colmado de simpatizantes que festejaban el triunfo de la selección española.
Videos difundidos en las redes sociales muestran cómo varias personas rodean al argentino y comienzan a golpearlo. Otros pasajeros y testigos intervinieron para separar a los involucrados y evitar que la agresión continuara.
El episodio ocurrió después de que España venciera por 1 a 0 a Argentina en la final del Mundial, disputada el domingo. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron numerosos mensajes de rechazo por la violencia registrada durante los festejos.
Hasta el momento de la publicación de la información, las autoridades españolas no habían comunicado detenciones ni precisado el estado de salud del hincha argentino. Tampoco se conocían las circunstancias que habrían originado el enfrentamiento.