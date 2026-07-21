Luego de la dolorosa derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi volvió a su ciudad natal. El capitán albiceleste arribó este martes por la mañana a Rosario acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, donde permanecerá algunos días junto a su familia antes de regresar a Estados Unidos.
Lionel Messi ya está en Rosario para descansar junto a su familia
El capitán de la Selección argentina llegó este martes por la mañana a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. Permanecerá unos días en la ciudad antes de regresar a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.
El avión privado que trasladó al rosarino aterrizó alrededor de las 6.20. Desde allí, la familia se dirigió a la residencia que posee en Rosario para disfrutar de un breve descanso tras la intensa competencia mundialista.
Un regreso distinto al del resto del plantel
Messi no integró la delegación de la Selección argentina que regresó al país el lunes y fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con un acto protocolar organizado por el Gobierno nacional.
Tras la final disputada en Nueva York, el capitán viajó primero a Miami, donde reside desde su llegada al Inter Miami, y desde allí abordó un vuelo privado con destino a Rosario.
La decisión le permitió regresar directamente a su ciudad natal para compartir unos días con sus seres queridos antes de retomar su actividad profesional.
Descanso y vuelta al Inter Miami
El rosarino aprovechará la pausa para recuperarse física y emocionalmente luego de un exigente Mundial, en el que volvió a ser una de las grandes figuras del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, pese a la derrota en la final ante España.
Finalizado ese descanso, Messi regresará a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, donde continuará la temporada oficial con el conjunto estadounidense.
De Paul también tomó otro rumbo
Otro de los futbolistas que no regresó con la delegación argentina fue Rodrigo De Paul, quien, al igual que Messi, reside en Miami y optó por trasladarse directamente a esa ciudad una vez concluida la participación de la Selección en el Mundial.
Con el plantel ya licenciado, los futbolistas comenzarán paulatinamente a reincorporarse a sus clubes mientras la Albiceleste inicia una nueva etapa después de cerrar el torneo como subcampeona del mundo.