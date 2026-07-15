Ariana Yael González, una de las testigos consideradas clave en la investigación por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, fue encontrada muerta en un departamento de Lomas del Mirador.
Hallaron muerta a una testigo clave del crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba
Ariana Yael González, de 36 años, había declarado durante el juicio por el asesinato del empresario y fue encontrada sin vida en un departamento de Lomas del Mirador, días después de conocerse la sentencia contra los acusados.
La mujer, de 36 años, había declarado durante el juicio por el asesinato del empresario y era una figura relevante dentro de la causa, ya que vivía en la vivienda donde ocurrió el crimen y además fue pareja de Maximiliano Pilepich, uno de los tres condenados a prisión perpetua tras el fallo de un jurado popular.
El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Brandsen al 3500, en Lomas del Mirador. Según informaron fuentes del caso, González fue encontrada sin vida y, pese a la intervención policial y médica, ya no presentaba signos vitales.
Las circunstancias de la muerte
La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien ordenó distintas medidas para determinar qué ocurrió.
De acuerdo con los primeros elementos reunidos, la principal hipótesis apunta a que se habría tratado de un suicidio, aunque la pesquisa continúa abierta y no descarta otras posibilidades, entre ellas una eventual instigación o la intervención de terceros.
Su declaración fue clave en el juicio
Durante el debate realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora y el jurado popular, González brindó detalles sobre la relación que mantenía con Pilepich y sobre el terreno donde fue asesinado el empresario.
Fuentes vinculadas a la causa recordaron que la mujer señaló que Pilepich era propietario del lugar donde ocurrió el homicidio y lo describió como “un manipulador, narcisista y un enfermo”.
Además, durante su declaración expresó públicamente que no tenía responsabilidad por haberse enamorado de una persona acusada de asesinato y también mencionó a otros dos condenados: Nahuel Vargas y Matías Gil.
Continúa la causa
El pasado 6 de julio, un jurado popular declaró por unanimidad culpables a los tres principales acusados por el homicidio de Pérez Algaba, ocurrido hace más de tres años. Sus restos habían sido encontrados dentro de valijas arrojadas en un arroyo de Ingeniero Budge.
La causa aún mantiene otros imputados, entre ellos la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, quienes serán juzgados en un debate ordinario que todavía no tiene fecha confirmada.