Un hombre de 47 años fue asesinado a tiros durante la madrugada de este jueves 23 de julio en la zona sudoeste de Rosario.
En la madrugada
Rosario: asesinaron a tiros a un hombre en la zona sudoeste
La víctima, de 47 años, fue hallada detrás de un contenedor. Tenía heridas de bala en el pecho y las piernas
Falleció el hospital de emergencias Clemente Álvarez
El hecho se conoció poco antes de las 0:30, cuando se recibieron varios llamados al sistema 911 indicando que se habían escuchado disparos en inmediaciones de Brandazza al 3000, en un extremo del Fonavi Latinoamérica.
Fue encontrado tirado al costado de un contenedor de residuos.
A los pocos minutos fue hasta el lugar personal policial, que encontró a un hombre, identificado como Carlos Matías M., con impactos de bala en el tórax y ambas piernas, tirado al costado de un contenedor de residuos.
Fue llevado en ambulancia hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde falleció alrededor de la 1:30.
Por el momento se desconoce como se produjo el homicidio.
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