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Juzgan al acusado de matar a puñaladas a un albañil por una deuda de $500 en Misiones

El hecho ocurrió en noviembre de 2021 en la localidad de Candelaria. La víctima tenía 23 años y se espera que al menos 15 testigos declaren durante el debate oral.

Ambos trabajadores de la construcción mantuvieron una pelea que terminó con un ataque con un arma blanca.Ambos trabajadores de la construcción mantuvieron una pelea que terminó con un ataque con un arma blanca.
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Roberto Silvero comenzará a ser juzgado este lunes por el homicidio de Luis Fernando Duarte Vázquez, un albañil de 23 años que murió tras recibir varias puñaladas durante una discusión ocurrida en la localidad de Candelaria, Misiones. De acuerdo con la investigación, el conflicto se habría originado por una deuda de $500.

Ataque durante una discusión

El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021, poco después de las 13, en un asentamiento del barrio Niño Perdido.

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Según la reconstrucción de la fiscalía, ambos hombres, que trabajaban como albañiles, mantuvieron una pelea que derivó en un violento ataque con un arma blanca.

Duarte Vázquez sufrió al menos cuatro heridas de arma blanca y los investigadores determinaron que varias de ellas fueron provocadas por la espalda. Las lesiones le causaron la muerte. La principal hipótesis sostiene que, en medio de la discusión, Silvero habría atacado a la víctima y luego escapado del lugar.

La detención del acusado

En un primer momento, la investigación derivó en la detención de un vecino de 41 años. Sin embargo, esa línea fue descartada a medida que avanzó la causa.

Las pruebas reunidas permitieron identificar como principal sospechoso a Roberto Silvero, quien tenía 18 años cuando ocurrió el crimen.

Bajo las directivas del juez de Instrucción N.º 6, Ricardo Balor, efectivos de la Dirección Homicidios realizaron distintos operativos de búsqueda hasta localizar al acusado oculto entre malezas, en las inmediaciones del lugar donde se había cometido el homicidio. Tras su captura, quedó a disposición de la https://www.ellitoral.com/temas/judiciales

El ataque ocurrió en noviembre de 2021 en Misiones.El ataque ocurrió en noviembre de 2021 en Misiones.

Cómo será el juicio

El debate oral se desarrollará en el Tribunal Penal Uno de Posadas y estará presidido por el juez Gustavo Arnaldo Bernie, junto con las vocales Viviana Gladis Cukla y Carla Alejandra Freitag.

La acusación será sostenida por el fiscal subrogante Vladimir Glinka, del Tribunal Penal Dos, mientras que la defensa del imputado estará a cargo del abogado Miguel Ángel Varela.

Durante el juicio está previsto que declaren al menos 15 testigos. Si el proceso avanza sin demoras y concluye la producción de pruebas, los alegatos finales y la sentencia podrían conocerse entre el jueves y el viernes de la próxima semana.

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