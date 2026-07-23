Un ciudadano polaco es intensamente buscado en la provincia de Córdoba acusado de haber asesinado a su pareja, Luciana Daniela Ojeda, de 36 años.
Buscan a un ciudadano polaco acusado por el femicidio de su pareja en Córdoba
La víctima tenía 36 años y fue encontrada sin vida en su departamento de Nueva Córdoba. La investigación apunta contra un hombre de 44 años, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional.
La investigación comenzó luego de que el cuerpo de la mujer fuera encontrado el 15 de julio en el departamento donde vivía junto a su hija de 5 años, ubicado en el barrio Nueva Córdoba.
En un primer momento, el caso fue investigado como una muerte dudosa, pero tras los primeros análisis la causa fue recaratulada como femicidio, lo que llevó a activar los mecanismos de búsqueda del presunto responsable.
La pareja
La familia de la víctima señaló como principal sospechoso a Jan Lu Korzeniecki, de 44 años, quien había iniciado meses atrás una relación a distancia con Ojeda.
Según expresaron allegados a la mujer, el hombre “era violento” y también tenía problemas vinculados al consumo de alcohol.
Korzeniecki había viajado en varias oportunidades a Córdoba para visitarla y, según trascendió, había llegado desde Europa diez días antes del crimen. Durante su estadía, se alojaba en el domicilio de Luciana.
Homicidio agravado y búsqueda
Ante los nuevos elementos incorporados a la causa, el fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, a cargo de la Fiscalía de Instrucción en Violencia de Género y Familiar del Quinto Turno, imputó a Korzeniecki por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género contra su pareja.
Además, se activó un pedido de captura nacional e internacional para localizar al acusado.
Botón antipánico por una denuncia previa
Durante la investigación también se conoció que Luciana Ojeda contaba con un botón antipánico luego de haber denunciado a su exmarido por violencia.
Sin embargo, se confirmó que al momento del crimen esa persona se encontraba detenida en la cárcel de Bouwer.
También se informó que el día del hecho el dispositivo fue activado, aunque posteriormente se aclaró que había sido la Policía la que lo encendió para verificar su funcionamiento.