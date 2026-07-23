A dos meses del femicidio de Agostina Vega, la Justicia realiza una nueva pericia en la vivienda de Claudio Barrelier, señalado como el presunto autor material del crimen ocurrido en la provincia de Córdoba.
Nueva pericia en la casa donde asesinaron a Agostina Vega: buscan más involucrados
El procedimiento se realizará en la vivienda de Claudio Barrelier, ubicada en barrio Cofico, donde fue hallada la escena del crimen. La medida busca determinar si otras personas estuvieron involucradas en el femicidio.
El procedimiento tiene como objetivo analizar si alguna de las personas que se encontraban en el domicilio al momento del hecho pudo haber tenido participación en el caso.
Fuentes de la investigación confirmaron que este jueves, durante la feria judicial, se llevará adelante una pericia visual con la presencia de todas las partes involucradas, entre ellas las defensas y las querellas.
Recorrerán la vivienda
La medida consiste en un recorrido por el interior del domicilio ubicado en calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, señalado como el lugar donde ocurrió el asesinato de la adolescente.
Los investigadores buscan obtener nuevos elementos que permitan avanzar en la causa y establecer si existen más responsables además de los cuatro detenidos que permanecen vinculados al expediente.
Cuatro personas detenidas
Hasta el momento, los detenidos son Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.
Con esta nueva instancia de investigación, la Justicia intenta determinar si corresponde ampliar las imputaciones o avanzar con nuevas detenciones en caso de que surjan elementos que involucren a otras personas.
La pericia se realiza cuando se cumplen dos meses del femicidio que generó conmoción en Córdoba y en todo el país.