Femicidio en Córdoba

Nueva pericia en la casa donde asesinaron a Agostina Vega: buscan más involucrados

El procedimiento se realizará en la vivienda de Claudio Barrelier, ubicada en barrio Cofico, donde fue hallada la escena del crimen. La medida busca determinar si otras personas estuvieron involucradas en el femicidio.