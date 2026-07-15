Reclamo de justicia

Murió un joven envuelto en llamas en Córdoba: investigan si hubo un contexto de violencia de pareja

La víctima, de 22 años, falleció tras sufrir graves quemaduras en una vivienda de la ciudad de Córdoba. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y analiza antecedentes de violencia en la relación, mientras continúan las pericias para determinar cómo se originó el incendio.