La Justicia de Córdoba intenta reconstruir las últimas horas de un joven de 22 años que murió luego de sufrir graves quemaduras durante un incendio ocurrido en una vivienda de la capital provincial.
Murió un joven envuelto en llamas en Córdoba: investigan si hubo un contexto de violencia de pareja
La víctima, de 22 años, falleció tras sufrir graves quemaduras en una vivienda de la ciudad de Córdoba. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y analiza antecedentes de violencia en la relación, mientras continúan las pericias para determinar cómo se originó el incendio.
El caso, que inicialmente fue investigado como un episodio de origen dudoso, incorporó nuevos elementos a partir de testimonios y antecedentes vinculados con la relación de pareja de la víctima, por lo que la fiscalía mantiene abiertas distintas hipótesis y espera los resultados de las pericias para esclarecer qué ocurrió.
La investigación apunta a reconstruir las horas previas al incendio
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la ciudad de Córdoba, donde personal policial y de emergencias acudió tras un llamado que alertaba sobre un incendio. Al llegar al lugar encontraron al joven con quemaduras de extrema gravedad.
La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permaneció internada en estado crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.
Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la fiscalía, que ordenó una serie de medidas para determinar cómo se inició el fuego y si existió la participación de otras personas.
Entre las primeras diligencias se realizaron inspecciones en la vivienda, pericias sobre los elementos encontrados en la escena, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y toma de declaraciones a familiares, vecinos y personas cercanas a la víctima.
Con el avance de la causa, los investigadores comenzaron a reconstruir la relación que mantenía el joven con su pareja. Según trascendió de fuentes judiciales existían antecedentes de conflictos y episodios de violencia que ahora forman parte del expediente y son analizados para comprender el contexto en el que ocurrió el hecho.
No obstante, la fiscalía aclaró que esos antecedentes, por sí solos, no permiten establecer responsabilidades penales y que será el conjunto de las pruebas el que determine qué sucedió.
Por ese motivo, los resultados de las pericias realizadas por especialistas en incendios y criminalística serán determinantes para establecer si el fuego fue accidental, intencional o consecuencia de otra situación.
También se esperan informes forenses que permitan reconstruir la dinámica de los hechos y precisar cómo se produjeron las quemaduras.
Qué se investiga y por qué es importante esperar el avance de la causa
En este tipo de investigaciones, los especialistas explican que resulta fundamental evitar conclusiones apresuradas hasta que la Justicia reúna todas las evidencias.
Cuando ocurre una muerte en circunstancias poco claras, las fiscalías suelen trabajar sobre distintas hipótesis de manera simultánea. A medida que avanzan las pericias, algunas líneas de investigación se descartan y otras cobran mayor relevancia.
Entre las pruebas que habitualmente se analizan en casos similares se encuentran:
Los informes de Bomberos y peritos especializados.
Los resultados de la autopsia.
Las comunicaciones telefónicas previas al hecho.
Los testimonios de familiares, vecinos y allegados.
Las imágenes registradas por cámaras de seguridad.
Los antecedentes de denuncias o intervenciones judiciales.
En este caso, la existencia de un historial de conflictos en la pareja constituye un elemento que los investigadores consideran relevante para reconstruir el contexto, aunque todavía no define el resultado de la causa.
La fiscalía insistió en que la investigación continúa abierta y que todas las actuaciones buscan determinar con precisión cómo ocurrió el incendio y cuál fue la secuencia de los hechos.
Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia
El caso volvió a poner en agenda la importancia de identificar señales de violencia en las relaciones y buscar ayuda antes de que las situaciones escalen.
Los especialistas recuerdan que algunas conductas pueden constituir indicadores de una relación violenta:
Control permanente sobre la otra persona.
Aislamiento de familiares o amistades.
Amenazas o intimidaciones.
Violencia psicológica, económica o física.
Episodios reiterados de agresiones seguidos de pedidos de perdón.
Ante cualquiera de estas situaciones, recomiendan consultar con organismos especializados o realizar la denuncia correspondiente.
En Argentina funciona la Línea 144, que brinda atención, orientación y asesoramiento gratuito las 24 horas para personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género. También pueden realizarse consultas en las áreas de género de cada municipio o provincia y, frente a una emergencia, comunicarse con el 911.