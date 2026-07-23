Cámaras del 911

Lo descubrieron sobre el tendido eléctrico mientras intentaba robar cables en Córdoba

El episodio ocurrió en barrio 20 de Junio y fue registrado por las cámaras del 911. Según informó la Policía de Córdoba, el hombre estaba suspendido sobre el tendido eléctrico y utilizaba un arma blanca.