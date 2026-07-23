Un hombre fue detenido en la ciudad de Córdoba luego de ser sorprendido mientras se encontraba sobre un tendido eléctrico y, según informó la Policía provincial, intentaba sustraer un tramo de cable. La secuencia fue detectada a través de las cámaras del sistema de emergencias 911 y desencadenó un operativo en barrio 20 de Junio.
Lo descubrieron sobre el tendido eléctrico mientras intentaba robar cables en Córdoba
El episodio ocurrió en barrio 20 de Junio y fue registrado por las cámaras del 911. Según informó la Policía de Córdoba, el hombre estaba suspendido sobre el tendido eléctrico y utilizaba un arma blanca.
El episodio quedó registrado por los dispositivos de videovigilancia y permitió advertir la presencia del sospechoso en una situación de riesgo, suspendido sobre el tendido eléctrico mientras manipulaba los cables con un arma blanca. Tras la alerta, se desplegó un procedimiento policial para localizarlo.
Aunque cuando los efectivos llegaron al lugar el hombre ya se había retirado, el operativo continuó en las inmediaciones. Finalmente, el sospechoso fue localizado y arrestado. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, que habría sido utilizado durante el intento de sustracción del cable.
El momento fue registrado por las cámaras del 911
La intervención comenzó luego de que los operadores del sistema de videovigilancia detectaran una situación que llamó su atención en el tendido eléctrico de barrio 20 de Junio.
De acuerdo con la información difundida por la Policía de Córdoba, las cámaras permitieron observar a un hombre suspendido sobre la instalación eléctrica mientras intentaba sustraer parte del cableado. Para realizar la maniobra, el sospechoso utilizaba un arma blanca.
La escena fue advertida en tiempo real y comunicada a los equipos policiales, que pusieron en marcha un operativo para intentar localizar al hombre.
El episodio presentaba además una situación de riesgo debido a la altura y a las características del lugar donde se encontraba el sospechoso. El tendido eléctrico constituye una infraestructura que requiere condiciones de seguridad específicas para su manipulación, por lo que la presencia de una persona sobre los cables también podía representar un peligro para el propio involucrado y para terceros.
Tras recibir la alerta, los efectivos se dirigieron hacia el sector indicado por el sistema de monitoreo. Sin embargo, cuando llegaron al punto donde había sido observado el hombre, ya no se encontraba allí.
La ausencia del sospechoso no interrumpió el procedimiento. Los policías ampliaron la búsqueda en las inmediaciones del barrio con el objetivo de localizarlo y determinar hacia dónde se había dirigido luego de abandonar el lugar.
La intervención de las cámaras de seguridad resultó clave para aportar información sobre las características de la situación y orientar el despliegue posterior de los agentes.
Según el reporte oficial, la secuencia permitió advertir que el hombre había estado manipulando el cableado con un cuchillo, en una acción que la Policía vinculó con un intento de sustracción de cables.
Fue localizado y detenido en las inmediaciones
Luego del operativo desplegado tras la alerta del 911, el sospechoso fue encontrado en las inmediaciones del lugar donde había sido visto inicialmente.
La Policía de Córdoba informó que el hombre fue arrestado y que durante el procedimiento se secuestró un cuchillo tipo Tramontina.
El elemento quedó incorporado al procedimiento policial como parte del material secuestrado luego de la detención. De acuerdo con la información oficial, se trata del arma blanca que habría utilizado para intentar cortar el tramo de cable que pretendía sustraer.
El hecho fue difundido por la Policía de Córdoba a través de sus canales oficiales bajo el título "Quedó enganchado", en referencia a la situación en la que fue observado el sospechoso sobre el tendido eléctrico.
La publicación también destacó la intervención del sistema de cámaras del 911, que permitió detectar la maniobra y activar la respuesta policial.
El episodio se suma a los procedimientos vinculados con el robo y la sustracción de cables, una problemática que puede afectar tanto la infraestructura de los servicios como la seguridad de las personas. En este caso, la intervención se produjo a partir de la detección de una persona que, según la información policial, se encontraba manipulando un tendido eléctrico con un arma blanca.
Por el momento, la información difundida por la Policía de Córdoba no aporta mayores detalles sobre la identidad del detenido, su edad ni sobre la situación judicial posterior al arresto. Tampoco se precisó si el sospechoso logró sustraer finalmente algún tramo del cableado antes de abandonar el lugar.
La fuerza provincial se limitó a informar que el hombre fue localizado y detenido en las inmediaciones y que se secuestró el cuchillo utilizado durante la maniobra.