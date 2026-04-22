Un procedimiento policial realizado en barrio Coronel Dorrego culminó con la aprehensión de dos hombres mayores de edad, acusados de intentar sustraer cables del alumbrado público en plena vía pública.
En barrio Coronel Dorrego: intentaban robar cables y terminaron aprehendidos
Ocurrió en French y Avellaneda tras un aviso a la Central 911. Los agentes policiales secuestraron rollos de cableado. Uno de los sospechosos tenía pedido de paradero vigente.
El hecho ocurrió en la tarde del martes en la intersección de French y Avellaneda, tras un aviso ingresado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre maniobras sospechosas vinculadas al tendido eléctrico.
Llamado al 911
Comisionados por la central, efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe arribaron al lugar y lograron divisar a dos individuos que transportaban una bolsa con distintos elementos.
Al ser interceptados, los sospechosos llevaban consigo cables que, según las primeras verificaciones, corresponderían al sistema de alumbrado público.
Los uniformados procedieron a la identificación de ambos y al chequeo de sus datos en el sistema informático policial.
Pedido de paradero y aprehensión
Durante la consulta, se constató que sobre uno de los involucrados pesaba un pedido de paradero vigente, lo que agravó su situación procesal.
Ante este escenario, ambos sujetos fueron aprehendidos bajo la figura de tentativa de robo calificado, siendo reducidos en el lugar sin que se reportaran incidentes.
Secuestro de elementos y traslado
Como resultado del procedimiento, la policía incautó tres rollos de cables y una bolsa de tela de color amarillo, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.
Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 8ª, por jurisdicción, donde se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. Allí permanecen a la espera de nuevas directivas judiciales y la verificación de sus antecedentes.