En circunstancias que son materia de investigación, este miércoles por la mañana se produjo un siniestro vial en el norte de la ciudad de Santa Fe que culminó con un camión cisterna estrellado contra el frente de un comercio dedicado a la venta de materiales de construcción, sanitarios y derivados.
Santa Fe ciudad
Un camión de combustibles se estrelló contra un comercio de materiales de construcción
Así quedó el frente.
Las primeras informaciones indican que el hecho se produjo pasada las 8 en la zona de Estanislao Zeballos casi llegando al cruce con la Avenida Peñaloza, en el norte capitalino. En ese sector, se encuentran enfrentadas una estación de servicio de bandera Shell y el negocio Colomé, este último fue el que resultó con daños en su frente.
A raíz de este episodio, que quedó en manos de peritajes, se interrumpió la circulación hacia el oeste por calle Zeballos, generando demoras en el tránsito de ese sector.
El transito interrumpido por el choque. Foto: Gentileza @Veroensinas
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