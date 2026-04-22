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En Vivo Miércoles 22 de abril de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:57 / Mié. 22.04.2026

Desvíos sobre RN 34

Por trabajos de mantenimiento en los desvíos en el tramo en construcción de la autopista de Ruta Nacional 34, entre Ataliva y Sunchales.

Las tareas de mejoramiento sobre los desvíos producirán afectaciones momentáneas en la circulación, con paso alternado de a una mano por vez coordinado por banderilleros.

06:37 / Mié. 22.04.2026

Cortes por obras

Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (08.30-16.00)

San Lorenzo entre Salta y 1era Junta

06:36 / Mié. 22.04.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre San Lorenzo y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Mendoza entre Dr. Zavalla y cantero central de Av. Freyre

Reducción de circulación sobre Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

06:36 / Mié. 22.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

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