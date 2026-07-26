En buen estado de salud

Apareció Iara Duprat, la adolescente de 17 años buscada en Corrientes

La joven había sido vista por última vez el viernes en Curuzú Cuatiá y su desaparición había motivado la activación de la Alerta Sofía. La Justicia aún no informó detalles sobre las circunstancias del hallazgo.