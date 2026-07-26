Iara Ayelén Duprat, la adolescente de 17 años que era buscada desde el viernes en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, fue encontrada con vida este domingo y se encuentra en buen estado de salud.
Apareció Iara Duprat, la adolescente de 17 años buscada en Corrientes
La joven había sido vista por última vez el viernes en Curuzú Cuatiá y su desaparición había motivado la activación de la Alerta Sofía. La Justicia aún no informó detalles sobre las circunstancias del hallazgo.
La noticia puso fin a dos días de búsqueda, durante los cuales participaron organismos de seguridad y la Justicia, mientras se difundían datos sobre la joven para facilitar su localización.
El caso había generado especial preocupación debido a la edad de la adolescente y llevó a las autoridades nacionales a activar el protocolo Alerta Sofía.
La desaparición de Iara había sido denunciada luego de que su familia perdiera contacto con ella. La joven fue vista por última vez el 24 de julio en Curuzú Cuatiá, una localidad ubicada en el sur de la provincia de Corrientes.
A partir de la denuncia, se puso en marcha una investigación para establecer su paradero y reconstruir sus últimos movimientos.
Durante el operativo, las autoridades difundieron una descripción física de la adolescente y solicitaron la colaboración de la comunidad.
La información oficial indicó que Iara mide aproximadamente 1,55 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, ojos verdes y cabello corto hasta los hombros, de color negro azulado. Entre sus características particulares se mencionaron además varios tatuajes que podían contribuir a su identificación.
La búsqueda se había extendido con la activación de la Alerta Sofía
Ante la falta de información sobre el paradero de la adolescente, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a requerimiento de las autoridades intervinientes, activó el Programa Alerta Sofía. El mecanismo permite ampliar y coordinar la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuando existe una situación considerada de alto riesgo.
El sistema articula el trabajo de distintos organismos y fuerzas de seguridad y utiliza la difusión pública de la información como una herramienta para acelerar la localización. En el caso de Iara, la búsqueda contó con la intervención de organismos provinciales y nacionales, además de la difusión de su imagen y de sus características físicas.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación informó que la adolescente había sido vista por última vez el 24 de julio en Curuzú Cuatiá y que cualquier persona que pudiera aportar información debía comunicarse con la línea gratuita 134, habilitada durante las 24 horas para recibir datos vinculados con personas desaparecidas.
La activación de la Alerta Sofía permitió que el pedido de localización alcanzara una mayor difusión mientras avanzaban las actuaciones judiciales. La herramienta, que lleva ese nombre en referencia al caso de Sofía Herrera, está destinada a reforzar la búsqueda inmediata de menores de edad cuando se considera que pueden encontrarse en una situación de riesgo.
La investigación había comenzado luego de la denuncia realizada ante la Policía de Corrientes, con intervención de la Fiscalía de turno. En paralelo, los investigadores procuraban determinar qué había ocurrido durante las horas posteriores a la última vez que la adolescente había sido vista.
La familia había aportado información sobre sus últimos movimientos
Mientras se desarrollaba la búsqueda, la madre de Iara, Alejandra, había brindado información sobre los últimos movimientos conocidos de su hija.
Según relató durante las horas en las que se desconocía su paradero, la adolescente había salido para encontrarse con su novio, un hombre de 37 años, con quien presuntamente tenía previsto trasladarse hasta Felipe Yofre, una localidad cercana a Curuzú Cuatiá.
La mujer también contó que logró mantener una comunicación telefónica con su hija durante el operativo de búsqueda. De acuerdo con su relato, Iara llegó a llamarla y le pidió que fuera a buscarla, aunque la comunicación se interrumpió poco después y el teléfono de la joven dejó de estar operativo.
La madre señaló además que, durante una comunicación anterior, había percibido que su hija no se encontraba bien. Esos elementos formaron parte de la información que se conoció públicamente mientras la Justicia avanzaba en la investigación.
En ese contexto, también se había mencionado la situación del hombre de 37 años que mantenía una relación con la adolescente. Según el relato difundido durante la búsqueda, uno de los hermanos de Iara habría llegado a encontrarse con él.
La madre sostuvo que el hombre habría intentado llevarse a la joven hacia Brasil. Sin embargo, estos dichos forman parte de testimonios difundidos durante las primeras horas del caso y no implican, por sí mismos, una conclusión judicial sobre lo ocurrido.
La situación del hombre quedó bajo análisis de la Justicia, mientras se intentaba determinar qué había sucedido con la adolescente y cuáles habían sido sus movimientos desde el momento en que se perdió contacto con ella.
Finalmente, este domingo se confirmó la localización de Iara Duprat. La adolescente fue encontrada con vida y, según la información difundida, se encontraba en buen estado de salud.
Hasta el momento no trascendieron oficialmente mayores precisiones sobre el lugar donde fue localizada ni sobre las circunstancias en las que permaneció durante las horas en que su familia desconocía su paradero.
La investigación judicial continuará ahora con el objetivo de reconstruir lo sucedido y establecer con precisión los hechos vinculados con la desaparición. La localización de la joven permitió desactivar la búsqueda que había movilizado a organismos de seguridad y a la comunidad de Curuzú Cuatiá durante los últimos dos días.