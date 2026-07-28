Justicia Federal

En agosto comienza el juicio contra el productor de frutillas acusado de explotación laboral en Arroyo Leyes

El inicio del debate oral fue fijado para el 12 del próximo mes, en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La fiscalía pedirá 8 años de prisión por la presunta trata de personas y reducción a la servidumbre de más de 20 trabajadores chaqueños.