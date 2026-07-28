Inseguridad en Santa Fe

En diez segundos desvalijó un minimercado: se llevó dinero y la computadora del negocio

El robo ocurrió durante la madrugada del martes y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El delincuente violentó la reja y la puerta de blindex, ingresó directamente al sector de la caja y escapó antes de que alguien advirtiera lo ocurrido. El comercio había abierto sus puertas apenas dos meses atrás.