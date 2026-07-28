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Detuvieron a un hombre investigado por un delito contra la integridad sexual

La investigación se inició a partir de una denuncia que puso en conocimiento una presunta situación de violencia que involucraría a un adolescente de 13 años. El agresor fue detenido en avenida Luján 2300.

Traslado del involucrado a sede policial. Foto: GentilezaTraslado del involucrado a sede policial. Foto: Gentileza
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La Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de PDI, concretó la detención de un hombre en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la integridad sexual, en la ciudad de Santo Tomé.

La investigación se inició a partir de una denuncia que puso en conocimiento una presunta situación de violencia que involucraría a un adolescente de 13 años.

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A partir de ello, el personal especializado del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar desarrolló las tareas investigativas correspondientes, reuniendo los elementos necesarios para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

En cumplimiento de lo ordenado por la Fiscalía interviniente, a cargo de la Dra. Vivian Galeano, el pasado lunes los efectivos concretaron la detención del sujeto, identificado como N. R. S. L., en inmediaciones de Avenida Luján al 2300 de la mencionada ciudad.

El detenido quedó alojado en la Subcomisaría 6tª. de la Unidad Regional I, a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales tendientes al esclarecimiento de los hechos y a la protección integral de la víctima.

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