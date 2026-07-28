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Tres detenidos

Mataron a un hombre en Mar del Plata tras una pelea por los ruidos de una moto

El enfrentamiento se originó por un reclamo relacionado con el ruido de una motocicleta y terminó con un hombre de 40 años muerto a puñaladas. Tres personas fueron detenidas.

La discusión por el escape de una moto terminó en un ataque fatal.La discusión por el escape de una moto terminó en un ataque fatal.
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Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas este lunes por la tarde en una vivienda ubicada en cercanías del Parque Camet, en Mar del Plata. El ataque ocurrió luego de una discusión iniciada por los ruidos que generaba el caño de escape de una motocicleta.

Por el homicidio fueron detenidos tres hombres, entre ellos dos primos de la víctima y otro familiar, quienes quedaron imputados por homicidio mientras la Justicia intenta determinar el grado de participación de cada uno.

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La pelea que terminó con un ataque mortal

El hecho ocurrió cerca de las 18 en una casa ubicada sobre la calle Felipe de Arana al 5400. Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría decimoquinta, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y el fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación.

Según las primeras averiguaciones, el conflicto comenzó cuando una mujer de una familia vecina cuestionó a la víctima por las explosiones que producía el escape de su moto.

Tras el reclamo, el hombre respondió y luego se dirigió hacia la vivienda lindera, donde se produjo una confrontación violenta. Durante la pelea, Raúl Diego Coliguante recibió varias heridas de arma blanca y murió en el lugar.

Tres detenidos por el homicidio

Los dos primeros detenidos, que eran primos de la víctima y hermanos entre sí, fueron detenidos en el lugar del ataque por policías de la comisaría decimoquinta y agentes de la DDI.

En tanto, el tercer hombre logró escapar inicialmente, pero fue encontrado y detenido minutos después durante un operativo realizado por investigadores de la DDI Mar del Plata.

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De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, el joven de 24 años habría sido quien efectuó las puñaladas, aunque la Justicia todavía debe establecer qué rol tuvo cada uno de los sospechosos en el ataque.

Por disposición del fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, los tres detenidos fueron imputados por homicidio y trasladados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Pericias y avances en la investigación

Luego del crimen, personal de Policía Científica realizó distintos peritajes en la vivienda con el objetivo de reconstruir cómo ocurrió la agresión.

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía se encuentran la autopsia del cuerpo y el análisis de elementos secuestrados, entre ellos prendas con manchas de sangre que podrían aportar información sobre la secuencia del ataque.

Además, los investigadores señalaron que tanto la víctima como uno de los acusados tenían antecedentes penales por diferentes hechos. Coliguante había registrado causas en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mientras que Jonatan Coliguante contaba con antecedentes en esa jurisdicción y también en Mar del Plata.

La principal línea investigativa apunta a que el homicidio se desencadenó por la discusión relacionada con los ruidos de la motocicleta, aunque también se analizan posibles conflictos previos entre las familias, que vivían en viviendas cercanas y mantenían vínculos de parentesco.

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía Nº 7, que busca determinar las responsabilidades individuales de los tres hombres detenidos.

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