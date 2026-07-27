Esta mañana comenzó el juicio oral y público contra Axel Zacarías Arias, un joven de 24 años acusado de haber intentado matar a tiros a una pareja que circulaba por la ciudad de Santa Fe.
Comenzó el juicio por el ataque a tiros a una pareja en la ciudad de Santa Fe
La defensa de Axel Arias reconoció la autoría del hecho pero decidió llegar a esta instancia para discutir la pena, en busca de que la condena sea menor a los 20 años solicitados por la fiscalía.
El debate está presidido por un tribunal pluripersonal integrado por los jueces Nicolás Falkenberg, Pablo Ruiz Staiger y Héctor Aiello, quienes deberán resolver sobre la responsabilidad penal del imputado en el grave episodio de violencia armada ocurrido en octubre de 2023.
La acusación, sostenida por el fiscal de la Unidad de Homicidios, Andrés Marchi, atribuye a Arias la autoría de un ataque a balazos contra una pareja que circulaba en un automóvil, así como la tenencia ilegal de diversas armas de fuego halladas en su poder semanas después del hecho principal.
Bajo la calificación de “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego” reiterado y “tenencia indebida de armas de fuego de uso civil y de guerra”, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó formalmente una condena a 20 años de prisión efectiva.
Durante sus alegatos de apertura, el defensor particular Francisco García Rossi, integrante del estudio jurídico Torres Del Sel, no discutió el hecho, reconociendo que su defendido fue quien efectuó los disparos. Su intervención se centrará exclusivamente en discutir el monto de la pena pretendida por la contraparte, en busca de que se aplique a Arias una condena considerablemente menor.
Ataque nocturno
La balacera que puso en peligro la vida de la pareja víctima ocurrió la madrugada del 2 de octubre de 2023, aproximadamente a las 00.30, en las inmediaciones de las calles Pavón y Lavalle.
Según la acusación fiscal, Arias efectuó disparos con un arma de fuego con la clara intención de dar muerte a un hombre y una mujer que se trasladaban en un vehículo conducido por el primero.
Uno de los proyectiles impactó en la zona parietal izquierda del cráneo de la joven, quien logró sobrevivir gracias a las rápidas maniobras de evasión del conductor y, fundamentalmente, a la pronta atención médica que recibió tras el ataque.
Además de este suceso, el tribunal analizará un segundo hecho ocurrido el 24 de octubre de 2023, cuando la policía secuestró en una vivienda de la ochava sudoeste de Lavalle y Pavón -que funcionaba como búnker narco- una pistola 9 mm marca Bersa con la numeración suprimida y una carabina calibre 22, ambas aptas para el disparo y por las cuales Arias no poseía autorización legal.
En dicho procedimiento también se incautaron numerosos cartuchos de diversos calibres, incluyendo 9mm, .22 y .38 special.
Agenda judicial
Para sostener su acusación, el fiscal Marchi cuenta con un vasto arsenal probatorio que incluye croquis, informes planimétricos, y registros de mensajes de texto y capturas de redes sociales como Facebook y Messenger. También incorporará al debate registros fílmicos de las cámaras del 911 ubicadas en las inmediaciones del lugar del hecho y audios de las centrales de emergencias.
El juicio comenzó este lunes con los alegatos de las partes y luego inició la etapa de declaración de testigos. A lo largo de las audiencias, que se extenderán hasta el 29 de julio, declararán agentes de la División Homicidios de la AIC, peritos médicos y balísticos, y las propias víctimas del ataque.
Según la agenda establecida por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), los alegatos de clausura se realizarán el jueves 30 de julio, y el veredicto final de los jueces está programado para el viernes 31 de julio a las 12.30 horas.