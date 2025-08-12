En barrio Coronel Dorrego

Lo buscaban por tentativa de homicidio y descubrieron un búnker que administraban las mujeres de la familia

Estaba preso desde 2023, acusado de tirotear a dos personas en la zona norte de Santa Fe. En 2024 fueron detenidas su pareja, su madre y dos hermanas, con más de 800 dosis de cocaína para la venta.