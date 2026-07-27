Se registró un incendio poco antes del mediodía en una vivienda precaria ubicada en Regis Martínez al 3700, donde se encontraban dos hermanos menores de edad. Según la información disponible, los niños estaban durmiendo cuando se inició el fuego.
Incendio en una vivienda de barrio Schneider: murió un niño de 4 años
El fuego se desató poco antes del mediodía de este lunes en una precaria vivienda ubicada en Regis Martínez al 3700. En el interior se encontraban dos hermanos que estaban durmiendo.
Un vecino que advirtió la presencia de humo y llamas acudió rápidamente en su auxilio y logró rescatar al mayor, de 12 años, pero no pudo sacar al menor, de cuatro años, identificado como León, quien quedó atrapado en medio del incendio.
El niño de 12 años sufrió quemaduras, principalmente en la parte superior del cuerpo y en la zona del cuello, y fue trasladado al Hospital de Niños para recibir atención médica.
De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en una chimenea y luego se habría extendido hacia el machimbre de la vivienda.
La estructura cedió y parte del material cayó sobre la cama donde se encontraban los niños. La secuencia provocó el rápido avance de las llamas y dificultó el rescate del menor.
En el lugar permaneció además una ambulancia del servicio de emergencias 103, mientras que personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajó sobre los cables del alumbrado que resultaron afectados por el incendio.
También se dio intervención al fiscal en turno, quien deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio y avanzar con las medidas correspondientes para establecer las causas del hecho.
Intento de rescate
Según el relato de personas vinculadas al lugar, el vecino que observó el humo y el fuego no dudó en intervenir. Ante la situación, ingresó a la vivienda para intentar poner a salvo a los niños y consiguió sacar al mayor, de 12 años.
Sin embargo, las condiciones dentro de la vivienda hicieron imposible completar el rescate. El niño de cuatro años quedó atrapado entre las llamas, sobre el colchón. Mientras el vecino intentaba salir con el hermano mayor, parte de la estructura de machimbre que todavía permanecía en pie se derrumbó.
El hombre consiguió finalmente poner a salvo al niño de 12 años, quien posteriormente fue trasladado al Hospital de Niños debido a las quemaduras sufridas. Según la información disponible, las lesiones se concentraban principalmente en la parte superior del cuerpo y el cuello.
Conmoción entre los vecinos
El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos del sector, que se acercaron al lugar mientras se desarrollaba el operativo de emergencia. La presencia de los equipos de bomberos y de las fuerzas policiales permitió desplegar las tareas necesarias para controlar la situación y preservar la escena.
En el lugar también se hicieron presentes dos maestras de los niños, quienes llegaron ante la noticia de lo ocurrido y permanecieron visiblemente afectadas por la situación.
Las primeras informaciones indican que los dos niños se encontraban solos en la vivienda al momento en que comenzó el incendio. Según se informó, la madre había viajado hasta la cárcel de Las Flores para visitar a su pareja.
La intervención del fiscal en turno permitirá ordenar las medidas necesarias para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se inició el fuego.