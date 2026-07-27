Intervención de Bomberos Zapadores

Una familia salió ilesa tras el incendio de su vivienda en Colastiné Norte

El fuego se desató durante la madrugada de este lunes en una casa ubicada sobre calle Las Encinas al 7000. La rápida intervención de los Bomberos Zapadores permitió controlar las llamas antes de que el inmueble fuera consumido por completo, mientras que los ocupantes alcanzaron a abandonar la vivienda sin sufrir lesiones.