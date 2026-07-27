La rápida intervención de los Bomberos Zapadores evitó que un incendio desatado durante la madrugada de este lunes terminara en una tragedia en una vivienda de Colastiné Norte. Aunque las llamas ocasionaron importantes daños materiales, no hubo personas lesionadas.
Una familia salió ilesa tras el incendio de su vivienda en Colastiné Norte
El fuego se desató durante la madrugada de este lunes en una casa ubicada sobre calle Las Encinas al 7000. La rápida intervención de los Bomberos Zapadores permitió controlar las llamas antes de que el inmueble fuera consumido por completo, mientras que los ocupantes alcanzaron a abandonar la vivienda sin sufrir lesiones.
El siniestro fue reportado alrededor de la 1.15 en un inmueble ubicado sobre calle Las Encinas al 7000, en cercanías de una calle pública de ese distrito costero. Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel San José del Rincón, dependiente de la Dirección General de Bomberos.
Al arribar, los servidores públicos encontraron fuego declarado y una intensa concentración de humo en el interior de la casa. De inmediato desplegaron una línea de ataque y comenzaron las tareas de extinción, logrando controlar el foco ígneo antes de que consumiera por completo la propiedad.
Como parte del protocolo de actuación, los bomberos ingresaron al inmueble para verificar la posible presencia de ocupantes. La inspección confirmó que no quedaban personas en el interior, descartándose víctimas o personas afectadas por inhalación de humo.
Superada la etapa crítica del operativo, se realizaron maniobras de ventilación mediante la apertura de puertas y ventanas para desalojar el humo acumulado y facilitar las tareas de inspección.
Por un tomacorriente
La evaluación técnica permitió establecer que el sector de mayor afectación correspondía al ambiente utilizado como living-comedor.
Allí se detectó que el punto de inicio del incendio habría sido un tomacorriente instalado en la parte superior de una de las paredes, donde se encontraba conectado un equipo de aire acondicionado frío-calor marca Carrier, de 4.500 frigorías, que permanecía en funcionamiento al momento del hecho.
Desde ese lugar, el fuego se propagó hacia el resto de la vivienda, alcanzando el cielorraso de PVC y provocando un importante ennegrecimiento por humo en paredes, mobiliario y distintos ambientes de la casa.
La familia logró salir a tiempo
La propietaria del inmueble relató a los bomberos que tanto ella como los demás ocupantes se encontraban dentro de la vivienda cuando advirtieron la presencia del fuego. Tras detectar el principio de incendio, solicitaron asistencia a la Central de Emergencias y abandonaron la casa antes de que la situación se agravara.
Gracias a esa rápida reacción y a la inmediata respuesta de los bomberos, el episodio no dejó personas heridas, aunque sí importantes pérdidas materiales.
Las actuaciones finalizaron cerca de las 3.15, una vez concluidas las tareas de enfriamiento, ventilación e inspección del inmueble para garantizar que no persistieran focos de reignición.