La búsqueda de Micaela Gladys Albornoz, de 31 años que reside en Rosario y cuyo paradero se investiga desde el 24 de junio, sumó una nueva medida destinada a obtener información que permita localizarla.
Buscan a Micaela Albornoz: la Provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de $10 millones
A nivel nacional, el Ministerio de Seguridad también dispuso una recompensa de $5 millones. La identidad de quienes brinden información será preservada durante y después de la investigación.
La Provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de $10.000.000 para quienes puedan aportar datos útiles que ayuden a encontrarla. Además, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $5 millones dentro de todo el territorio argentino.
De esta manera, existen dos recompensas oficiales vigentes vinculadas con la búsqueda, una de carácter provincial y otra nacional. La información para colaborar puede brindarse a través de distintos canales habilitados por las autoridades.
En Santa Fe, se puede llamar al 911, comunicarse al 0800-444-3583 o enviar un correo electrónico a [email protected]. A nivel nacional, también está habilitada la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.
La identidad de las personas que aporten información será preservada durante y después del proceso de investigación, según informó la Provincia de Santa Fe. La recomendación para quienes puedan tener algún dato es comunicarse directamente con las autoridades y evitar difundir información no confirmada en redes sociales.
Qué se sabe de la búsqueda de Micaela Albornoz
Micaela Albornoz falta de su hogar desde el 24 de junio de 2026. De acuerdo con la resolución 718/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, la investigación se inició por la presunta desaparición de la mujer y se tramita ante la Unidad Judicial 1 del Poder Judicial de Córdoba, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Distrito Uno, Turno Seis, de la ciudad de Córdoba.
Según consta en la documentación oficial, Micaela se ausentó de su lugar de residencia en Rosario y, posteriormente, habría sido ubicada en la ciudad de Córdoba, de acuerdo con información aportada por personal de la Policía de Rosario. Desde entonces, las autoridades buscan establecer su paradero.
La resolución nacional fue firmada el 23 de julio de 2026 por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y establece una recompensa de $5.000.000 para aquellas personas que, sin haber intervenido ilícitamente en los hechos investigados, aporten datos útiles que permitan determinar dónde se encuentra la mujer.
A esta recompensa se suma ahora el ofrecimiento realizado por la Provincia de Santa Fe, que fijó una suma de $10.000.000 para quienes aporten información que contribuya a localizarla.
La investigación, de esta manera, cuenta con canales de colaboración tanto a nivel provincial como nacional. Las autoridades buscan ampliar la cantidad de personas que puedan aportar información y facilitar que cualquier dato relevante llegue directamente a los investigadores.
La resolución oficial nacional identifica el expediente judicial con el número SAC 14809691, caratulado como "Actuaciones labradas por presunta desaparición de Micaela Gladys Albornoz".
En el pedido realizado por la Fiscalía al Ministerio de Seguridad Nacional se solicitó ampliar la difusión de la búsqueda a través de medios de comunicación y otros canales, con el objetivo de aumentar las posibilidades de obtener información que ayude a determinar dónde se encuentra.
La documentación oficial también incluye una descripción física de Micaela para facilitar su identificación en caso de que alguien pueda haberla visto. Según esos datos, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello negro hasta los hombros. También se menciona que tiene un piercing en el ombligo.
Las autoridades consideran relevante cualquier información que permita reconstruir los movimientos de Micaela desde el momento en que dejó su domicilio y establecer dónde pudo haber estado posteriormente.
En una búsqueda de estas características, un dato que inicialmente pueda parecer menor puede resultar importante para los investigadores. Una persona que la haya visto, que pueda aportar información sobre un lugar donde estuvo, un traslado o cualquier circunstancia que permita ubicarla en un momento determinado puede comunicarlo a las autoridades para que sea evaluado.
Cómo aportar información y qué hacer ante un posible dato
Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrar a Micaela Albornoz cuentan con distintos canales oficiales para comunicarse con las autoridades.
La Provincia de Santa Fe habilitó las siguientes vías:
911, para comunicar información de manera telefónica.
0800-444-3583.
Correo electrónico: [email protected].
Además, a nivel nacional se encuentra disponible la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional.
La identidad de quienes aporten información a través de los canales habilitados será preservada durante y después del proceso de investigación, según se informó oficialmente.
Es importante tener en cuenta que las recompensas están destinadas a quienes aporten información útil para determinar el paradero de Micaela. El pago no se realiza automáticamente por cualquier dato recibido, sino que la información debe ser evaluada por las autoridades intervinientes y considerada relevante para la investigación.
En el caso de la recompensa nacional, la resolución establece que podrán acceder a ella aquellas personas que, sin haber intervenido ilícitamente en el hecho, brinden datos útiles para determinar el paradero de la mujer. El pago estará sujeto al informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada y se preservará la identidad de quien la haya brindado.
Ante un posible dato, la recomendación es no intentar localizar a la persona por cuenta propia ni acercarse a situaciones que puedan representar un riesgo. Lo más adecuado es comunicarse directamente con alguno de los canales oficiales y proporcionar la información disponible para que sea analizada por los investigadores.
También es importante evitar la difusión de rumores o información no confirmada en redes sociales. Compartir datos erróneos, fotografías fuera de contexto o versiones sin verificar puede generar confusión y dificultar el trabajo de las autoridades, además de afectar a familiares y allegados.
Quienes hayan visto a Micaela o crean contar con información sobre sus movimientos pueden aportar el dato, aunque consideren que puede ser poco relevante. La decisión sobre su importancia corresponde a los investigadores.
La resolución nacional establece además que las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán colaborar con la difusión del afiche correspondiente a la recompensa. A su vez, la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a su cargo ampliar la comunicación del caso en medios de alcance nacional.
La búsqueda continúa con intervención de la Justicia y de organismos de seguridad de distintas jurisdicciones. El ofrecimiento de recompensas tanto a nivel provincial como nacional busca ampliar las posibilidades de obtener información y facilitar la localización de la mujer.
Para colaborar desde Santa Fe, se puede llamar al 911, comunicarse al 0800-444-3583 o escribir a [email protected]. También está disponible la línea nacional gratuita 134.
Las autoridades remarcaron la importancia de preservar la identidad de quienes aporten información. Por eso, ante cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Micaela Albornoz, la recomendación es utilizar los canales oficiales y evitar exponer públicamente la identidad de quien realiza el aporte.
La investigación continúa abierta y el objetivo de las autoridades es establecer el paradero de Micaela y garantizar su integridad. Mientras la búsqueda sigue adelante, la Provincia de Santa Fe mantiene una recompensa de $10 millones y el Ministerio de Seguridad Nacional una recompensa de $5 millones, cada una sujeta a las condiciones establecidas por las autoridades correspondientes.
La colaboración ciudadana puede ser fundamental en una búsqueda de paradero. Un testimonio, un dato sobre un traslado o una referencia concreta sobre un lugar y una fecha pueden ayudar a reconstruir el recorrido de una persona y orientar una investigación. Por eso, quienes tengan información deben comunicarla a las autoridades, incluso si no están seguros de su relevancia.
Ante cualquier información que pueda contribuir a encontrar a Micaela, las autoridades solicitan comunicarse a través de los canales oficiales habilitados y aportar todos los datos que puedan resultar útiles para la investigación.