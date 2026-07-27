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Encontraron un cuerpo que sería el último pescador desaparecido en el Río de la Plata

El hallazgo se produjo en la costa de Magdalena durante un operativo de búsqueda. La Justicia ordenó pericias para determinar la identidad de los restos encontrados.

El descubrimiento se produjo en un sector conocido como La Vasquita.El descubrimiento se produjo en un sector conocido como La Vasquita.
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La Justicia investiga el hallazgo de un cuerpo encontrado este domingo en la costa del partido bonaerense de Magdalena para determinar si pertenece al último de los cinco pescadores que permanecía desaparecido desde el naufragio de la lancha Chamigo-Ho, ocurrido el pasado 14 de junio en el Río de la Plata.

Mirá tambiénRío de la Plata: intensa búsqueda de cinco pescadores desaparecidos desde el domingo

El hallazgo

El cuerpo fue encontrado en una zona conocida como La Vasquita, ubicada a unos dos kilómetros de Atalaya, dentro de la jurisdicción de Bartolomé Bavio.

El descubrimiento se produjo mientras Bomberos Voluntarios y efectivos de distintas fuerzas realizaban tareas de búsqueda por tierra y agua en el marco del operativo desplegado para localizar al último tripulante desaparecido.

Buscan confirmar la identidad

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Justicia, que ordenó el traslado del cuerpo para la realización de las pericias correspondientes.

Buscan a cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata.El accidente desencadenó un amplio operativo de rastrillaje en el Río de la Plata.

Los investigadores buscan establecer si los restos pertenecen a Damián Giubu, quien era el único de los cinco ocupantes de la embarcación que aún no había sido encontrado tras el accidente ocurrido cuando la lancha partió desde Hudson para una jornada de pesca y perdió contacto con tierra.

Un caso que conmocionó a la región

En las semanas anteriores ya habían sido hallados e identificados los cuerpos de los otros cuatro pescadores en distintos sectores del Río de la Plata y de la costa uruguaya.

Luego de más de un mes de intensos rastrillajes, el operativo de búsqueda había sido reducido, aunque las tareas continuaban para intentar localizar al último integrante de la tripulación.

La identificación quedará en manos de los peritos

La confirmación de la identidad del cuerpo dependerá de los estudios forenses ordenados por la Justicia. Esas pericias permitirán establecer si se trata de Damián Giubu y, de ser así, dar por finalizada una de las búsquedas más prolongadas realizadas en el estuario en los últimos años.

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