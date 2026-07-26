Una camioneta Volkswagen Amarok blanca resultó destruida tras ser afectada por un incendio durante los primeros minutos de este domingo en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.
Un voraz incendio consumió por completo una camioneta en barrio Candioti
El vehículo estaba estacionado cuando se produjo el siniestro, en el cruce de calles Lavalle e Iturraspe. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas.
El hecho se registró pocos minutos después de la medianoche de este domingo, cuando llamados de alerta movilizaron al personal de Bomberos Zapadores (Zona Centro Norte) hacia la zona de calle Lavalle al 4200, casi esquina con Iturraspe.
Al llegar al lugar a bordo del móvil 9377, los bomberos constataron que el vehículo —que se encontraba estacionado sobre la cinta asfáltica junto a la vereda este y orientado hacia el norte— estaba siendo consumido por las llamas.
De inmediato, la dotación desplegó una línea de ataque de 25 milímetros para sofocar el fuego y realizar las posteriores tareas de enfriamiento.
Destrucción
A pesar del rápido accionar bomberil, los daños en el rodado fueron de gran magnitud: el fuego destruyó por completo la cabina de conducción y provocó un severo ampollamiento de la pintura en la parte trasera de la caja de carga.
En el operativo prestó apoyo personal policial del Comando Radioeléctrico (URI).
Según consta en el reporte oficial, al momento de la llegada y neutralización del siniestro no se encontraba presente el propietario del vehículo en la escena.
Tras concretar la extinción total del foco ígneo y asegurar la zona, las unidades retornaron a la central de bomberos a la 1.40 de la madrugada.
Por el momento, se investigan las causas que desencadenaron el fuego.