Suspendieron el inicio del juicio oral y público contra Juan Martín Brussa, el oficial de policía acusado por el presunto abuso sexual de una cadete dentro del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) de Recreo.
Posponen sin fecha el juicio por el presunto abuso sexual en el ISEP
El inicio del debate oral y público contra el oficial Juan Martín Brussa fue suspendido por cuestiones de agenda. Está acusado de haber agredido a una cadete en 2024.
Así lo dispuso la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Santa Fe. El debate, que originalmente estaba programado para comenzar en los últimos días de julio, fue postergado debido a cuestiones de agenda del tribunal, lo que altera el cronograma previsto para la resolución del caso.
Por el momento, no existe una fecha cierta para el inicio de las audiencias. Según trascendió, el debate podría ser fijado para los próximos meses o, incluso, quedar postergado para principios de 2027. La investigación judicial comenzó en septiembre de 2024, con la denuncia de la mujer.
En cuanto a la situación del acusado, Brussa se encuentra en libertad mientras aguarda el inicio del juicio. Si bien en etapas anteriores del proceso se encontraba bajo prisión preventiva, actualmente cumple con medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad.
En un depósito
La acusación que pesa sobre Brussa se centra en lo ocurrido el 12 de septiembre de 2024 en un depósito cercano al sector de cocina del ISEP. Según la investigación fiscal, el policía habría aprovechado su función y la vulnerabilidad del entorno para realizar tocamientos contra la víctima, quien en ese momento se encontraba prestando servicios en el establecimiento.
La rápida denuncia de la cadete, realizada el mismo día del incidente tras lograr apartar al agresor, permitió la intervención inmediata de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación.
El oficial fue acusado como autor de "abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por personal policial en funciones", y la fiscalía adelantó que solicitará una condena de 8 años de prisión.
Tribunal y testigos confirmados
A pesar de la postergación, las partes que intervendrán en el juicio ya están definidas. El tribunal estará compuesto de forma unipersonal por la jueza Celeste Minniti. La acusación será llevada adelante por la fiscal Laura Gerard, mientras que la defensa técnica del imputado estará a cargo del abogado Franco Scali.
Para el desarrollo del debate, se ha confirmado la citación de un total de 21 testigos. Entre los testimonios previstos se destaca el relato fundamental de la víctima, además del aporte de personal del ISEP que tuvo conocimiento de las circunstancias que rodearon el hecho en el sector de cocina.
El proceso, que originalmente debía concluir con un veredicto a finales de julio, queda ahora a la espera de una nueva disponibilidad en la agenda judicial.