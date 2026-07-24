Imputaron a uno de los dos hombres buscados por el homicidio de un motociclista ocurrido el último día de mayo.
Imputaron por homicidio al sospechoso de acribillar a un motociclista en Santa Fe
Es señalado como el conductor de la moto desde la cual dispararon a Federico Acosta el pasado 31 de mayo, que luego le robó un arma a la víctima mientras esta agonizaba en la vía pública.
En una audiencia celebrada este viernes en los tribunales santafesinos, la fiscal María Laura Urquiza atribuyó a Marcelo Raúl M., de 27 años, la coautoría del "homicidio calificado por el uso de arma de fuego" de Federico Pablo Acosta. La víctima recibió un disparo en la cabeza el 31 de mayo y agonizó durante dos semanas. Falleció el 14 de junio en el Hospital José María Cullen.
Previo a la imputación, el juez penal Lisandro Aguirre admitió que quien era la pareja de la víctima, madre de su hija menor de edad, se constituyera como querellante en la causa judicial. Contará con la representación de los abogados Raúl Sartori y Juan Micelli.
La defensa técnica de Marcelo M. está a cargo del abogado particular Germán Corazza, quien el próximo martes se opondrá a la aplicación de la prisión preventiva que oportunamente solicitará la fiscalía.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló que el imputado fue capturado el martes por la Policía de Investigaciones (PDI) en la intersección de Estanislao Zeballos y Facundo Zuviría mientras se desplazaba en un automóvil Chevrolet Agile. Su detención puso fin a una búsqueda que se extendió por casi dos meses.
Una emboscada a plena luz del día
El hecho imputado ocurrió el domingo 31 de mayo, alrededor de las 13.20, en la esquina de Juan Díaz de Solís y Uruguay. Según la reconstrucción fiscal basada en testimonios y registros fílmicos, Federico Acosta circulaba en motocicleta cuando fue interceptado por Marcelo M. y otro individuo que continúa prófugo, quienes se movilizaban en un motovehículo de color rojo.
Mientras el imputado conducía, su cómplice -quien viajaba como acompañante- efectuó al menos seis disparos con una pistola calibre 9 milímetros contra Acosta, impactando en su cabeza y en su antebrazo derecho.
Una vez que la víctima cayó herida al suelo, el conductor descendió del rodado y se apoderó de un arma de fuego que Acosta llevaba consigo. Posteriormente, ambos delincuentes huyeron del lugar de forma pedestre.
"Es gente peligrosa"
El querellante Sartori expresó tras la audiencia que "desde un primer momento se sabía quién había sido el autor", y destacó el "trabajo impecable de la fiscal, que está dando sus frutos".
Sobre la detención del imputado, el abogado señaló que se dio por "un error" del sospechosos, que circulaba por la vía pública y fue reconocido por personal de la PDI, que ya había realizado varios allanamientos buscándolo con resultado negativo.
Pese a la violencia del ataque, el abogado manifestó que la familia entiende que no existía un "móvil directo" o una rencilla previa que justificara tal desenlace. No obstante, debido a amenazas indirectas recibidas tras el crimen, se solicitaron medidas de protección para la pareja de Acosta: "Es gente peligrosa, hay ciertos riesgos que hay que tratar de evitar".
Según lo acordado por las partes, la audiencia para tratar la prisión preventiva de Marcelo M. fue fijada para el próximo martes 28 de julio, fecha hasta la cual el acusado permanecerá detenido.