Un hombre de 26 años fue detenido este jueves en la ciudad de Santa Fe, acusado de integrar una maniobra de estafas reiteradas mediante el uso indebido de tarjetas de crédito ajenas para realizar compras online, principalmente de productos de perfumería. La investigación permitió atribuirle, al menos de manera provisoria, una veintena de hechos cometidos entre noviembre de 2023 y julio de 2024.
Cayó en Santa Fe un acusado de usar tarjetas ajenas para comprar perfumes por internet
La Policía de Investigaciones detuvo a un joven de 26 años acusado de concretar al menos veinte estafas con tarjetas de crédito entre 2023 y 2024. La pesquisa se inició tras una denuncia y derivó en un allanamiento en barrio La Lona.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección Delitos Informáticos de la Policía de Investigaciones (PDI), que allanó una vivienda ubicada sobre calle Quintana al 1100, entre Avellaneda y Coronel Dorrego, en el barrio La Lona. Allí fue detenido el sospechoso, identificado por sus iniciales L.N.S., quien quedó a disposición de la Justicia.
La investigación
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024, que permitió reconstruir una serie de maniobras fraudulentas vinculadas con compras realizadas a través de internet utilizando datos personales y tarjetas de crédito de terceros, sin autorización de sus titulares.
Según informó la PDI, las operaciones estaban orientadas principalmente a la adquisición de artículos de perfumería, modalidad que fue una de las características detectadas durante la pesquisa.
A lo largo de la investigación, los detectives reunieron distintos elementos de prueba mediante requerimientos de información a empresas, entrevistas testimoniales y allanamientos realizados durante 2025. Esas diligencias permitieron establecer la presunta vinculación del imputado con al menos veinte episodios delictivos.
Allanamiento y detención
Con las evidencias incorporadas a la causa, la Fiscalía solicitó la correspondiente orden de allanamiento, que fue ejecutada este jueves por efectivos de la Sección Delitos Informáticos.
El operativo concluyó con la detención del sospechoso en el domicilio de barrio La Lona, desde donde fue trasladado a una dependencia policial para quedar a disposición de la investigación penal.
La causa es dirigida por el fiscal Agustín María Nigro, quien impartió las directivas para las medidas investigativas y el procedimiento que culminó con la captura del imputado.