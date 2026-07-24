Delitos informáticos

Cayó en Santa Fe un acusado de usar tarjetas ajenas para comprar perfumes por internet

La Policía de Investigaciones detuvo a un joven de 26 años acusado de concretar al menos veinte estafas con tarjetas de crédito entre 2023 y 2024. La pesquisa se inició tras una denuncia y derivó en un allanamiento en barrio La Lona.