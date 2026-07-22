Seguridad financiera

Recomendaciones del Banco Central para evitar estafas virtuales y proteger las cuentas bancarias

El organismo advierte sobre distintas modalidades utilizadas para engañar a usuarios de servicios financieros: llamadas falsas, perfiles clonados en redes sociales, pedidos de códigos y claves y aplicaciones de acceso remoto. Qué hacer para reconocer estas maniobras y cómo actuar rápidamente si ya se compartieron datos.