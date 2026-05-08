Con descuentos en tecnología, electrodomésticos, indumentaria, turismo y supermercados, el Hot Sale 2026 volverá a movilizar millones de compras online en todo el país.
Hot Sale 2026: consejos para evitar estafas y comprar de forma segura por internet
Del 12 al 14 de mayo se realizará una nueva edición del Hot Sale en Argentina, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del año. Especialistas y organismos oficiales difundieron recomendaciones para detectar ofertas reales y prevenir fraudes digitales.
El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se desarrollará del 12 al 14 de mayo y contará con la participación de cientos de marcas y tiendas adheridas. En paralelo al crecimiento del comercio electrónico, también aumentan las advertencias sobre posibles estafas virtuales, publicaciones falsas y robo de datos personales.
Desde organismos oficiales y especialistas en seguridad digital remarcan que, si bien el Hot Sale representa una oportunidad para acceder a promociones y financiamiento, es importante tomar precauciones para evitar fraudes y compras engañosas.
Las recomendaciones apuntan principalmente a verificar la autenticidad de los sitios, desconfiar de descuentos excesivos y revisar cuidadosamente los medios de pago utilizados.
El Hot Sale es uno de los eventos comerciales más importantes del comercio electrónico argentino y en cada edición concentra un fuerte movimiento de consumidores. Según datos de la CACE, en años anteriores se registraron millones de usuarios navegando simultáneamente en busca de promociones y comparando precios en distintas categorías.
Cómo evitar estafas
Uno de los principales consejos de especialistas y organismos de defensa del consumidor es ingresar únicamente a sitios oficiales o reconocidos. En muchos casos, los ciberdelincuentes crean páginas falsas con diseños similares a los de marcas conocidas para obtener datos bancarios o concretar engaños.
Por eso, se recomienda acceder a las tiendas desde la web oficial del Hot Sale o escribir directamente la dirección del comercio en el navegador, evitando ingresar desde enlaces recibidos por mensajes, redes sociales o correos electrónicos sospechosos.
También aconsejan verificar que el sitio cuente con conexión segura. Esto puede identificarse observando si la dirección web comienza con “https://” y si aparece el ícono de candado en el navegador. Aunque esto no garantiza totalmente la legitimidad del sitio, sí representa una medida básica de seguridad.
Otro punto importante es desconfiar de promociones demasiado llamativas o precios considerablemente más bajos que los habituales del mercado. Los especialistas advierten que muchas estafas se apoyan justamente en ofertas “irrepetibles” para generar compras impulsivas sin verificar la autenticidad del vendedor.
Además, se recomienda revisar las políticas de cambio, devolución y garantía antes de concretar una compra. En el caso de productos electrónicos o artículos de alto valor, también es conveniente guardar comprobantes, capturas de pantalla y correos de confirmación.
Las entidades bancarias y organismos de seguridad digital también recuerdan que nunca deben compartirse claves, códigos de verificación o datos sensibles por teléfono, WhatsApp o redes sociales, incluso si el mensaje aparenta provenir de una empresa conocida.
Comparar precios y comprar con planificación
Más allá de la seguridad, otro de los aspectos destacados del Hot Sale tiene que ver con la planificación de las compras. Especialistas en consumo aconsejan comparar precios antes del inicio del evento para verificar si los descuentos publicados son reales.
En los últimos años crecieron las herramientas y plataformas que permiten seguir la evolución de precios y detectar variaciones previas a las jornadas de promociones. Esto ayuda a identificar si una oferta representa efectivamente una rebaja o si el valor fue modificado previamente.
También recomiendan definir previamente qué productos se necesitan y establecer un presupuesto para evitar compras impulsivas. Durante eventos masivos como el Hot Sale suele incrementarse el consumo motivado por promociones temporales o descuentos limitados.
Entre las categorías más buscadas suelen aparecer celulares, televisores, computadoras, pequeños electrodomésticos, indumentaria y paquetes turísticos. También se espera un fuerte movimiento en supermercados y productos para el hogar.
Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico señalaron que esta edición contará con más de mil marcas participantes y diversas opciones de financiación, incluyendo cuotas sin interés y promociones bancarias.
En paralelo, organismos de defensa del consumidor recuerdan que las compras online poseen derechos específicos contemplados por la legislación argentina. Entre ellos figura el “derecho de arrepentimiento”, que permite cancelar una compra realizada por internet dentro de un plazo determinado.
También remarcan que, ante incumplimientos, productos defectuosos o posibles fraudes, los usuarios pueden realizar reclamos ante Defensa del Consumidor o a través de las plataformas oficiales de denuncias.
en Google Noticias