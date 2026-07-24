La primera fotografía de Juan Manuel Reverter luego de su detención en Estados Unidos salió a la luz tras el operativo que permitió capturarlo después de permanecer prófugo durante tres años y medio. El hombre está acusado por el femicidio de Agostina Jalabert, ocurrido el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.
Así fue fotografiado Juan Manuel Reverter luego de ser capturado en Estados Unidos
Tras permanecer prófugo durante tres años y medio, el principal acusado por el femicidio de Agostina Jalabert fue arrestado en un operativo realizado en Oregón. La imagen corresponde al momento del procedimiento.
La imagen fue tomada por efectivos que participaron del procedimiento realizado en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón, donde finalmente fue localizado.
El operativo
La detención se concretó durante un amplio operativo encabezado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, con la participación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington.
La fotografía difundida corresponde al momento en que Reverter fue arrestado por las autoridades estadounidenses, poniendo fin a más de tres años de búsqueda internacional.
El femicidio de Agostina Jalabert
Agostina Jalabert, de 31 años y oriunda de Carmen de Patagones, fue hallada sin vida por su hermana Candela en el departamento que compartía con su entonces pareja en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo.
De acuerdo con la investigación, la joven fue víctima de una violenta agresión antes de morir.
Tres años y medio prófugo
Según la causa, Reverter, nacido en Viedma, provincia de Río Negro, está acusado de haber torturado, abusado sexualmente, quemado, golpeado y ahorcado a Agostina Jalabert.
Los investigadores sostienen además que habría intentado simular un suicidio para encubrir el crimen y luego escapar, permaneciendo prófugo hasta su reciente detención en Estados Unidos.