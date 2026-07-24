Tribunales Federales

Piden hasta 25 años de prisión en el juicio por los crímenes de lesa humanidad de Laguna Paiva II

La querella de la APDH reclamó la pena máxima para los cuatro acusados y sostuvo que los hechos constituyeron genocidio. La Fiscalía Federal solicitó condenas de entre 12 y 22 años. Los alegatos de las defensas fueron fijados para el próximo jueves 30 de julio y el veredicto se conocerá el 7 de agosto.