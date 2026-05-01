El gendarme argentino Nahuel Gallo dio un paso clave en su caso judicial al declarar ante la Justicia federal y denunciar que fue víctima de torturas durante el tiempo que permaneció detenido en Venezuela. Su testimonio se suma a una causa que investiga presuntos delitos de lesa humanidad vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.
Nahuel Gallo denunció torturas tras más de un año detenido en Venezuela
Tras recuperar la libertad, el efectivo relató por primera vez ante la Justicia los hechos que atravesó durante su cautiverio y reclamó que se investigue.
Gallo estuvo privado de su libertad durante 448 días, entre diciembre de 2024 y marzo de 2026, en un contexto que el propio Gobierno argentino calificó en su momento como una detención arbitraria.
Un relato marcado por el impacto personal
La declaración del gendarme no solo tuvo relevancia judicial, sino también un fuerte componente personal. A través de sus redes sociales, expresó que revivir lo sucedido implicó un proceso doloroso, aunque necesario. Según sostuvo, decidió hablar públicamente para que su caso no quede en silencio y para visibilizar situaciones similares.
En su testimonio, aseguró que lo vivido no fue un hecho aislado, sino parte de una práctica que, según denunció, afecta a otras personas detenidas en ese país. En ese sentido, remarcó la importancia de avanzar en la investigación judicial y de que se esclarezcan responsabilidades.
El ex detenido también planteó que su objetivo es que la Justicia avance no solo en su caso, sino también en el de otros extranjeros y ciudadanos venezolanos que, según afirmó, continúan atravesando situaciones similares.
La causa y el avance judicial
La investigación en Argentina se encuentra en manos del juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli, en el marco de una causa iniciada en 2023 a partir de una denuncia de organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos.
En ese expediente se analizan presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, bajo el principio de jurisdicción universal, lo que permite a la Justicia argentina intervenir en hechos ocurridos fuera del país.
El testimonio de Gallo es considerado relevante dentro del proceso, ya que aporta detalles sobre las condiciones de detención y el trato recibido durante su cautiverio. La declaración se extendió durante varias horas y forma parte de las medidas de prueba impulsadas en la causa.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la situación de los detenidos en Venezuela y las denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, en un contexto que también ha tenido impacto en el plano diplomático entre ambos países.