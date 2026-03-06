Bullrich recibió a la familia de Germán Giuliani, el último argentino preso bajo en Venezuela

Patricia Bullrich recibió este viernes 6 de marzo a la familia de Germán Giuliani.
En un encuentro privado, la jefa de bloque libertario en el Senado se reunió con la familia del abogado detenido en la cárcel Yare II, con el objetivo de visibilizar el reclamo por su liberación y retorno al país.
Patricia Bullrich recibió este viernes 6 de marzo a la familia de Germán Giuliani.
En su despacho del Senado, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza se reunió con familiares del abogado detenido en la cárcel Yare II. El encuentro fue cerrado y, por ahora, no hay novedades formales sobre una liberación que la Casa Rosada volvió a reclamar por vía diplomática.
Por la familia estuvieron su madre; su esposa, Virginia; sus hermanas Karina y Lorena; y un amigo identificado como Diego. También asistió Elisa Trotta, activista venezolana y defensora de derechos humanos; y la diputada Sabrina Ajmechet.
Bullrich difundió luego un video en redes con un mensaje directo: “Estamos peleando para que Germán vuelva a casa… el último argentino que queda… te vamos a traer aquí, a la Argentina, a tu país”.
Giuliani, abogado, fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025, tras viajar a Venezuela por trabajo, según relataron su familia y agencias.
La esposa, Virginia Rivero, contó que fue trasladado el 21 de diciembre a la cárcel Yare II y que recién a mediados de enero pudieron volver a tener contacto telefónico. La comunicación, remarcaron desde el entorno familiar, es esporádica y bajo condiciones restrictivas.
Tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo, Giuliani quedó señalado como el último argentino aún detenido en Venezuela, un dato que volvió a tensar el reclamo público de su familia.
Dos días antes del encuentro, el canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno seguirá trabajando “con la misma determinación” para lograr la “pronta liberación” de Giuliani y sostuvo: “Argentina no abandona a sus ciudadanos”.
El reclamo se reactivó en un clima particular: el regreso de Nahuel Gallo (liberado tras más de un año detenido) llegó en un vuelo vinculado a gestiones de la AFA, un antecedente que reabrió discusiones internas sobre canales y resultados.
En la familia de Giuliani, la expectativa quedó puesta en “la próxima llamada”, esa que —dicen— puede traer por fin una fecha.