"Te vamos a traer"

Bullrich recibió a la familia de Germán Giuliani, el último argentino preso bajo en Venezuela

En un encuentro privado, la jefa de bloque libertario en el Senado se reunió con la familia del abogado detenido en la cárcel Yare II, con el objetivo de visibilizar el reclamo por su liberación y retorno al país.