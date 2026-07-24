Un importante operativo policial se desarrollaba este viernes por la mañana en un edificio de departamentos de barrio Candioti, de la ciudad de Santa Fe, donde un hombre se atrincheró junto a su madre cuando personal sanitario y efectivos policiales intentaron cumplir una orden de traslado para su internación.
Tensión en Santa Fe por un hombre atrincherado con su madre en un departamento
El operativo se desplegó este viernes por la mañana en Alvear al 3300, en la ciudad de Santa Fe. La familia había solicitado una internación por problemas de adicciones y, cuando llegaron una ambulancia del Sies 107 y la policía para concretar el traslado, el joven se encerró en el inmueble. Un negociador del GOE intentaba destrabar la situación.
El episodio comenzó alrededor de las 9.30 en un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 3300, casi Balcarce. Según la información recabada en el lugar por CyD Litoral, la familia del joven había gestionado previamente una internación debido a un cuadro vinculado con consumos problemáticos.
Operativo
Hasta el edificio arribó inicialmente una ambulancia del Sies 107 acompañada por un móvil policial. Poco después se sumaron varios patrulleros y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que montó un operativo en torno al edificio de cinco pisos.
De acuerdo con las primeras versiones, el hombre se encontraba en el departamento junto a su madre y se negó a permitir el ingreso del personal que debía concretar el traslado. Como consecuencia, la mujer permanecía dentro de la vivienda mientras se desarrollaban las negociaciones.
Fuentes consultadas indicaron que un negociador del GOE mantenía contacto con el ocupante para intentar resolver el conflicto de manera pacífica. Hasta el momento no estaba confirmado si el hombre poseía algún arma.
Antecedentes en el edificio
Vecinos del inmueble señalaron que no era la primera vez que se registraban episodios conflictivos protagonizados por el joven. Algunos relataron que durante la mañana escucharon gritos, insultos y golpes contra puertas antes de la llegada de los servicios de emergencia.
En horas del mediodía, el operativo continuaba y las autoridades buscaban persuadir al hombre para que depusiera su actitud y permitiera el ingreso del personal interviniente.