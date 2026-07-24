Barrio Candioti

Tensión en Santa Fe por un hombre atrincherado con su madre en un departamento

El operativo se desplegó este viernes por la mañana en Alvear al 3300, en la ciudad de Santa Fe. La familia había solicitado una internación por problemas de adicciones y, cuando llegaron una ambulancia del Sies 107 y la policía para concretar el traslado, el joven se encerró en el inmueble. Un negociador del GOE intentaba destrabar la situación.