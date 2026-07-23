En la madrugada de este jueves 23 de julio, personal policial halló el cadáver de un joven de 18 años, tirado en la vereda de calle Gaboto al 1000, de barrio Hospitales, al sur de Rosario. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia. Hay al menos dos versiones sobre lo que podría haber ocurrido y una persona demorada.
Rosario: investigan la muerte de un joven que fue encontrado en una vereda de zona sur
La víctima, de 18 años, fue hallada con manchas de sangre en la cara, a metros de un edificio de 5 pisos, ubicado en barrio Hospitales. Horas después del hallazgo del cuerpo, un vecino denunció el faltante de una bicicleta que estaba en su balcón.
Fuentes judiciales y policiales señalaron a este diario que el cuerpo fue encontrado por personal policial que patrullaba la zona de calle Gaboto, entre San Martín y Sarmiento, poco después de las 3:30 AM. La víctima, identificada como Jeremías Daniel Córdoba, estaba tendida boca abajo y con sangre en el rostro. Y a pocos centímetros había una ménsula y una cámara de seguridad privada.
Pocos minutos después llegó personal médico del Sies, que constató que Jeremías tenía golpes en la zona del cráneo, que provocaron su fallecimiento. La fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, Carla Ranciari, dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y que personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) realice distintas pericias, entre ellas levantamiento de rastros, toma de fotografías y testimonios, y un relevamiento de cámaras de seguridad existentes en el lugar.
Voceros de la investigación señalaron que alrededor de las 4 se hizo presente en el lugar una familiar del joven fallecido, que reconoció el cuerpo y además mencionó que se había enterado de lo sucedido porque le había avisado un hombre que se desplazaba en una bicicleta de color negra.
Con los datos aportados por la mujer, personal policial detuvo a Leandro C., de 37 años, en forma preventiva. De acuerdo a los resultados de los informes solicitados, se resolverá su situación procesal, señalaron fuentes de Fiscalía.
En tanto, un inquilino de un edificio ubicado a pocos metros de donde fue hallado el cuerpo, dijo que en un momento de la noche había escuchado ruidos en su balcón, y que luego notó el faltante de una bicicleta rodado 29, de color negra y verde, que estaba atada en una ménsula.
Por el momento, el caso está caratulado como muerte dudosa.