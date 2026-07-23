Muerte dudosa

Rosario: investigan la muerte de un joven que fue encontrado en una vereda de zona sur

La víctima, de 18 años, fue hallada con manchas de sangre en la cara, a metros de un edificio de 5 pisos, ubicado en barrio Hospitales. Horas después del hallazgo del cuerpo, un vecino denunció el faltante de una bicicleta que estaba en su balcón.