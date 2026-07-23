Pedido de paradero

Solicitan colaboración para localizar a un joven de 23 años desaparecido en Arroyo Leyes

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe difundió un pedido de paradero para Nicolás Agustín Ezcurra, quien fue visto por última vez el martes 22 de julio en la localidad costera. Piden a la comunidad aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización.