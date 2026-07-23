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Pedido de paradero

Solicitan colaboración para localizar a un joven de 23 años desaparecido en Arroyo Leyes

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe difundió un pedido de paradero para Nicolás Agustín Ezcurra, quien fue visto por última vez el martes 22 de julio en la localidad costera. Piden a la comunidad aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización.

Nicolás Agustín Ezcurra, fue visto por última vez el martes 22 de julio en Arroyo Leyes. Foto: Prensa DDHHNicolás Agustín Ezcurra, fue visto por última vez el martes 22 de julio en Arroyo Leyes. Foto: Prensa DDHH
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La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Nicolás Agustín Ezcurra, un joven de 23 años que fue visto por última vez el 22 de julio de 2026 en la localidad de Arroyo Leyes, departamento La Capital.

Pedido de paradero para Nicolás Agustín Ezcurra, quien fue visto por última vez el martes 22 de julio en Arroyo Leyes.Ezcurra mide 1,78 metros de altura y posee cabellos castaños oscuros. Foto: Prensa DDHH

De acuerdo con la denuncia, Ezcurra, quien reside en esa localidad, tiene tez blanca, ojos verdosos, contextura delgada, mide aproximadamente 1,78 metros de altura y posee cabellos castaños oscuros. Como señas particulares, tiene bigote y una cicatriz quirúrgica de unos cuatro centímetros en la parte superior externa de uno de sus brazos.

Al momento de su desaparición vestía una campera verde y llevaba una mochila.

En la búsqueda intervienen efectivos de la subcomisaría 20ª de la Unidad Regional I y la Fiscalía Regional 1, a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni.

Pedido de paradero para Nicolás Agustín Ezcurra, quien fue visto por última vez el martes 22 de julio en Arroyo Leyes.En la búsqueda intervienen efectivos de la subcomisaría 20ª y el fiscal Estanislao Giavedoni. Foto: Prensa DDHH

Las autoridades solicitaron la más amplia colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que pueda resultar útil para localizar al joven.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos en su sede de Mendoza 3443, en la ciudad de Santa Fe, o en Santa Fe 1950, primer piso, ala Dorrego, en Rosario. También pueden escribir a los correos [email protected] o [email protected], llamar a los teléfonos 342 5357756, 0800-555-3348 o comunicarse con el 911.

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