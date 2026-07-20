El Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la provincia de Formosa confirmó que el niño entrevistado en la Expoferia Roque Alonso de Paraguay no es Loan Danilo Peña.
Confirman que no hallaron a Loan Peña en Paraguay
Las autoridades de Formosa confirmaron que un niño entrevistado en una expo de Paraguay no es Loan Danilo Peña, tras realizar análisis morfológicos y verificar pruebas que descartaron la hipótesis.
Fuentes periodísticas indicaron que los padres del menor -en principio identificado como Ramiro- se presentaron en una comisaría de la ciudad de Clorinda ante el revuelo que se generó por el video de la entrevista.
Además, analizaron una característica distinguida en la alerta amarilla emitida por Interpol: una cicatriz situada en el remolino de la cabeza.
"Hemos solicitado una prueba morfológica en ambas fotografías: la de Loan, en su momento, y la de este niño, que se hace llamar Ramiro", explicó el oficial paraguayo Ramón Vera, encargado del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas.
En este sentido, el agente subrayó "se recabaron" las imágenes de "más cámaras de seguridad" y consignó que "se pudo ver al niño junto a una pareja dentro de la Expo".
"Hay un 88% de similitudes entre rasgos faciales y otros tipos de dimensiones en el rostro", expresaron las fuentes, pero se determinó que no se trata de Loan.
El niño había sido entrevistado por un notero en el marco de la Expoferia en Paragay y el video se viralizó rápidamente.
"El periodista que hizo la nota no lo puedo creer", reconocieron.
Qué es la Expoferia
La Expoferia es una de las más importantes de Paraguay, la cual se lleva a cabo del 11 al 26 de julio y reúne a más de 1.450 expositores, con shows de artistas nacionales e internacionales, ferias de empleo y competencias ganaderas.
La pista paraguaya
No es la primera vez que se menciona a Paraguay como uno de los países en los que había datos de Loan. A comienzos de la investigación se creyó que detrás había una organización de trata de personas y que pudo haber sido trasladado hasta allí.
La exfuncionaria municipal de 9 de Julio, María Victoria Caillava; su esposo, el capitán de la Armada, Carlos Pérez; el comisario Walter Maciel; la tía del menor, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez son los siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, que permanece desaparecido desde hace dos años.
El juicio oral y público que se realiza en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional no se lleva a cabo en estas semanas debido a la feria judicial que rige en la provincia de Corrientes.