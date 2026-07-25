En un lapso inferior a las 24 horas, la policía secuestró cuatro armas de fuego en distintos procedimientos realizados en la ciudad de Santa Fe. Los operativos se concretaron entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, en el marco de patrullajes preventivos y de intervenciones motivadas por denuncias al sistema de emergencias.
Secuestraron cuatro armas de fuego en distintos procedimientos en Santa Fe
Los operativos fueron realizados entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado por efectivos del Comando Radioeléctrico. Hubo personas aprehendidas, dos menores demorados y el secuestro de una pistola, un revólver y dos armas de fabricación casera.
El primero de los hechos ocurrió el viernes por la tarde en la zona de Fresno de López al 8200. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre una amenaza con un arma de fuego.
Al arribar, los efectivos aprehendieron a un hombre y secuestraron un arma calibre .22 junto con cartuchos. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 3ª, con intervención del área de Criminalística y de la División Homicidios, por disposición de la Fiscalía de turno.
Horas más tarde, también durante la jornada del viernes, otro patrullaje preventivo culminó con la detención de un hombre de 40 años en inmediaciones de Juan María Zuviría y avenida Blas Parera.
Según informó la Unidad Regional I, el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado a pocos metros. Durante el chequeo, los uniformados le secuestraron un arma de fuego que llevaba entre sus pertenencias y lo trasladaron a la dependencia correspondiente por el delito de portación indebida de arma.
Durante la madrugada
La actividad policial continuó durante la madrugada de este sábado con otros dos procedimientos.
Uno de ellos se desarrolló en la intersección de Arenales y Pasaje Donet, donde agentes del Comando Radioeléctrico que realizaban recorridas preventivas secuestraron un arma de fabricación casera, conocida como "tumbera", calibre .22. La intervención quedó a cargo de la Subcomisaría 2ª por razones de jurisdicción.
Poco después, en Lamadrid y Pedro de Vega, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo de transporte de pasajeros en el que viajaban dos menores de edad. Durante el control hallaron una pistola calibre .22, por lo que se dio intervención a la Comisaría 6ª y a la Justicia de Menores.
Investigación en curso
En todos los casos, las armas fueron secuestradas y puestas a disposición de la Justicia. Además, la Fiscalía de turno tomó conocimiento de cada uno de los procedimientos y ordenó las actuaciones de rigor para determinar el origen de las armas y las responsabilidades penales de los involucrados.