Seguridad

Secuestraron cuatro armas de fuego en distintos procedimientos en Santa Fe

Los operativos fueron realizados entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado por efectivos del Comando Radioeléctrico. Hubo personas aprehendidas, dos menores demorados y el secuestro de una pistola, un revólver y dos armas de fabricación casera.