El hallazgo de un proyectil de artillería movilizó este martes a personal especializado de la Dirección General de Bomberos en una zona rural de Ricardone, departamento San Lorenzo. El artefacto, que presentaba características compatibles con una munición presuntamente activa, fue retirado bajo estrictas medidas de seguridad para evitar riesgos a la población.
Recolectaban residuos y encontraron un proyectil de artillería en el sur santafesino
El artefacto fue encontrado por un grupo de recolectores de residuos en una zona rural lindero a la ruta AO12. Especialistas de la Brigada de Explosivos de Bomberos Zapadores de San Lorenzo activaron el protocolo de seguridad, retiraron el proyectil y lo trasladaron para su desguace y peritajes.
El procedimiento se desarrolló durante la mañana en inmediaciones del kilómetro 60,5 de la ruta provincial AO12, luego de que trabajadores de una empresa de recolección de residuos advirtieran la presencia de un objeto sospechoso mientras realizaban sus tareas habituales.
Los operarios dieron aviso a efectivos de la Comisaría 12ª de la Unidad Regional XVII, que preservaron el lugar y solicitaron la intervención de especialistas.
Brigada de Explosivos
Hasta el sitio acudió personal de la Sección Explosivos de la Agrupación Bomberos Zapadores de San Lorenzo, dependiente de la Dirección General de Bomberos de la provincia. Los brigadistas aplicaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones y realizaron una primera inspección del elemento.
De acuerdo con la evaluación inicial, se trataba de un proyectil de mortero de aproximadamente 81 milímetros, equipado con ocho aletas estabilizadoras y espoleta. Además, los especialistas identificaron la inscripción FMK 29 modelo 0 FLB y advirtieron que el artefacto podía encontrarse activo, por lo que extremaron las medidas de seguridad durante toda la intervención.
Traslado para peritajes
Una vez asegurada la zona, el personal especializado efectuó las maniobras técnicas necesarias para retirar el proyectil sin inconvenientes. El elemento fue levantado y trasladado en condiciones seguras hasta la dependencia policial correspondiente.
Allí será sometido a las tareas de desguace y a las pericias destinadas a determinar su estado, el tipo de carga que contenía y demás características balísticas.
Desde la fuerza policial informaron que las actuaciones fueron comunicadas a la Fiscalía de turno, que dispuso la realización de todas las diligencias técnicas de rigor sobre el proyectil hallado.