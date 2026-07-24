Ricardone

Recolectaban residuos y encontraron un proyectil de artillería en el sur santafesino

El artefacto fue encontrado por un grupo de recolectores de residuos en una zona rural lindero a la ruta AO12. Especialistas de la Brigada de Explosivos de Bomberos Zapadores de San Lorenzo activaron el protocolo de seguridad, retiraron el proyectil y lo trasladaron para su desguace y peritajes.