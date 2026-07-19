Situacion compleja

Viento Zonda en Jujuy: ráfagas históricas provocaron destrozos, incendios y cortes de energía

Un intenso episodio de viento Zonda afectó a distintas localidades de Jujuy con ráfagas que, según las autoridades, se ubicaron entre las más fuertes registradas en las últimas tres décadas. El fenómeno causó incendios forestales, daños materiales, caída de árboles y complicaciones en el suministro eléctrico.