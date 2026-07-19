Jujuy atravesó una de las jornadas meteorológicas más complejas de los últimos años debido a un intenso episodio de viento Zonda que provocó importantes daños en distintos puntos de la provincia.
Viento Zonda en Jujuy: ráfagas históricas provocaron destrozos, incendios y cortes de energía
Un intenso episodio de viento Zonda afectó a distintas localidades de Jujuy con ráfagas que, según las autoridades, se ubicaron entre las más fuertes registradas en las últimas tres décadas. El fenómeno causó incendios forestales, daños materiales, caída de árboles y complicaciones en el suministro eléctrico.
Las fuertes ráfagas favorecieron la propagación de incendios, ocasionaron la caída de árboles, postes y estructuras, además de generar interrupciones en el servicio eléctrico y afectar la circulación en varias localidades.
Según organismos provinciales, se trató de un evento de características excepcionales, con registros de viento que no tenían antecedentes recientes.
Ráfagas excepcionales y un amplio operativo de emergencia
El fenómeno comenzó a intensificarse durante la jornada y alcanzó su mayor fuerza en distintas localidades de los Valles y la Quebrada jujeña.
De acuerdo con la información difundida por organismos provinciales, algunas ráfagas se ubicaron entre las más intensas registradas en aproximadamente treinta años, lo que llevó a desplegar un importante operativo de emergencia.
Bomberos, Defensa Civil, personal policial, brigadistas forestales y equipos municipales trabajaron de manera coordinada para responder a las múltiples situaciones generadas por el viento.
Entre las principales intervenciones se registraron la remoción de árboles caídos, la asistencia a viviendas con daños parciales y el despeje de calles y rutas obstruidas por ramas, postes y otros elementos arrastrados por las ráfagas.
Uno de los mayores desafíos fue el combate de varios focos de incendio que se desarrollaron en diferentes sectores de la provincia.
Las condiciones meteorológicas, caracterizadas por aire muy seco, temperaturas elevadas para la época y viento persistente, favorecieron una rápida propagación de las llamas y complicaron el trabajo de los brigadistas.
Las tareas de extinción se concentraron principalmente en áreas de vegetación seca y zonas de interfaz entre espacios rurales y sectores urbanos, donde la prioridad fue evitar que el fuego alcanzara viviendas e infraestructura.
Además de los incendios, el temporal provocó daños sobre tendidos eléctricos y de comunicaciones. Empresas prestatarias debieron desplegar cuadrillas para reparar cables caídos y restablecer el suministro en distintos barrios que permanecieron sin energía durante varias horas.
Las autoridades provinciales recomendaron evitar desplazamientos innecesarios mientras persistieran las ráfagas y solicitaron a la población extremar las medidas de precaución, especialmente en espacios abiertos y zonas con arbolado de gran porte.
Qué es el viento Zonda y por qué puede generar situaciones de riesgo
El viento Zonda es un fenómeno característico de la región cordillerana argentina. Se produce cuando una masa de aire húmedo asciende por la Cordillera de los Andes, pierde gran parte de su humedad en forma de precipitaciones y luego desciende por la ladera oriental como un viento cálido, muy seco y de gran intensidad.
Ese descenso provoca un aumento de la temperatura y una marcada disminución de la humedad relativa del ambiente, condiciones que incrementan significativamente el riesgo de incendios forestales y favorecen la rápida propagación de cualquier foco ígneo.
Además del impacto sobre la vegetación, el Zonda puede provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, caída de ramas y árboles, daños en techos livianos y dificultades para la circulación de vehículos, especialmente en rutas de montaña.
Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional explican que este tipo de fenómenos requiere un monitoreo permanente debido a que su intensidad puede variar rápidamente según la evolución de las condiciones atmosféricas en la cordillera.
Tras el episodio registrado en Jujuy, las autoridades insistieron en la necesidad de evitar actividades que puedan originar incendios, como quemas de residuos o el uso de fuego en espacios abiertos. También recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados mediante los canales oficiales.