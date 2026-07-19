El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas para este domingo que abarcan ocho provincias argentinas.
Alerta meteorológica del SMN: tormentas y vientos de hasta 130 km/h en ocho provincia
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintas regiones del país por tormentas, vientos intensos y ráfagas que, en algunos sectores de la Patagonia, podrían alcanzar los 130 km/h. Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo
Las advertencias incluyen tormentas fuertes en el Litoral y vientos intensos en gran parte del oeste y la Patagonia. Según el organismo, algunos sectores podrían registrar fenómenos con capacidad de generar complicaciones en la circulación, interrupciones de servicios y otros inconvenientes asociados a las condiciones del tiempo.
Las provincias alcanzadas por las alertas del SMN
De acuerdo con el informe oficial, las provincias bajo alerta son:
Entre Ríos, por tormentas.
Corrientes, por tormentas.
San Juan, por vientos intensos.
La Rioja, por vientos intensos.
Catamarca, por vientos intensos.
Chubut, por vientos intensos.
Santa Cruz, por vientos intensos.
Tierra del Fuego, por vientos intensos.
En el caso de Entre Ríos y Corrientes, el SMN advirtió que las tormentas podrían presentarse con intensidad variable, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Las autoridades meteorológicas indicaron que las precipitaciones podrían generar anegamientos temporarios en sectores urbanos, especialmente donde el drenaje resulte insuficiente o se acumulen importantes volúmenes de agua en poco tiempo.
Por otro lado, las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca se encuentran bajo alerta por fuertes vientos que afectarán principalmente las zonas cordilleranas y precordilleranas, donde las ráfagas podrían alcanzar valores elevados.
En la Patagonia, las advertencias comprenden a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde el fenómeno será aún más intenso. Allí se esperan vientos persistentes con ráfagas que, de manera puntual, podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora, especialmente en áreas abiertas y de mayor exposición.
El Servicio Meteorológico Nacional recordó que una alerta naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, capaces de provocar daños materiales e interrupciones temporarias de actividades cotidianas.
Qué recomienda el SMN ante estos fenómenos
Frente a este escenario, el organismo nacional difundió una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos.
En las zonas alcanzadas por tormentas, aconseja evitar permanecer al aire libre durante la actividad eléctrica, no refugiarse debajo de árboles o postes, retirar objetos que puedan impedir el correcto escurrimiento del agua y mantenerse alejado de calles anegadas o cursos de agua.
También recomienda contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono celular con carga suficiente, especialmente en aquellas áreas donde puedan registrarse cortes del suministro eléctrico.
En las provincias bajo alerta por vientos intensos, el SMN solicita asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas, evitar actividades recreativas al aire libre y no estacionar vehículos debajo de árboles, carteles o estructuras que puedan desprenderse.
Además, quienes deban circular por rutas o caminos expuestos deberán extremar las precauciones, ya que las fuertes ráfagas pueden afectar la estabilidad de vehículos de gran porte y reducir la visibilidad por polvo o nieve en suspensión en algunos sectores.