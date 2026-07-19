Pronóstico

Alerta meteorológica del SMN: tormentas y vientos de hasta 130 km/h en ocho provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintas regiones del país por tormentas, vientos intensos y ráfagas que, en algunos sectores de la Patagonia, podrían alcanzar los 130 km/h. Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo