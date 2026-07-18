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Alerta por tormentas para el centro de Santa Fe: qué se espera para la región

Un aviso meteorológico advierte por tormentas que podrían ser fuertes o severas, con lluvias intensas, granizo, ráfagas y actividad eléctrica en localidad de los dptos Garay, La Capital y San Jerónimo.

Podrían registrarse lluvias de diversa intensidad. Foto: Flavio RainaPodrían registrarse lluvias de diversa intensidad. Foto: Flavio Raina
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El alerta meteorológico vigente para la región anticipa la llegada de tormentas de variada intensidad, con posibilidad de fenómenos fuertes e incluso localmente severos. Según el nivel de alerta emitido, las condiciones pueden incluir lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y una importante actividad eléctrica.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos. Dependiendo del nivel de alerta vigente, los fenómenos podrían generar inconvenientes por anegamientos temporarios, caída de ramas, dificultades para circular y cortes en el suministro eléctrico.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, localidades de los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo podrían recibir diversas cantidades de lluvia.

El área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas intensas.El área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas.

Qué se espera según el nivel de alerta

En las zonas bajo alerta amarilla, se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Estos eventos podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica.

Para este nivel de alerta se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores. La intensidad de las precipitaciones puede provocar anegamientos transitorios en calles y sectores con escaso drenaje.

En tanto, para las áreas alcanzadas por un alerta naranja, el pronóstico indica tormentas aisladas fuertes, algunas con características severas. Además de lluvias intensas, existe la posibilidad de granizo de distintos tamaños, fuerte actividad eléctrica y ráfagas muy intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En estas zonas, los acumulados de precipitación previstos oscilan entre 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de registros superiores de forma localizada. La combinación de lluvias abundantes y viento intenso incrementa el riesgo de daños materiales y complicaciones para la circulación.

Tormenta en Santa Fe. Créditos: Guillermo Di SalvatoreLocalidades del centro provincial bajo alerta. Foto: Guillermo Di Salvatore

Recomendaciones para prevenir accidentes

Ante un alerta amarillo, la principal recomendación es evitar salir de los hogares mientras se desarrollan las tormentas. También se aconseja no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Además, es importante desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda. También se recomienda cerrar puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y, si la tormenta sorprende al aire libre, buscar refugio inmediato en una construcción cerrada o en un vehículo.

En caso de un alerta naranja, las medidas preventivas deben extremarse. Se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y salir únicamente si resulta indispensable. La sugerencia es permanecer en edificaciones seguras como viviendas, escuelas o edificios públicos hasta que las condiciones mejoren.

También se aconseja mantenerse alejado de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. Es conveniente retirar o asegurar elementos que puedan ser arrastrados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.

Además, se recomienda cargar los teléfonos celulares con anticipación y tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía para actuar rápidamente en caso de una emergencia.

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