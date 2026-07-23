Una camioneta Mercedes Sprinter volcó este jueves alrededor de las 19 sobre la avenida Circunvalación, a la altura del Club El Quillá, en la ciudad de Santa Fe.
Una camioneta volcó en Circunvalación y una persona resultó gravemente herida
El accidente ocurrió este jueves por la tarde a la altura del Club El Quillá. Una Mercedes Sprinter chocó luminarias y terminó volcada junto a la cancha de hockey.
Durante el siniestro, el vehículo impactó contra varias luminarias y terminó volcado en un sector ubicado junto a la tribuna de la cancha de hockey de la institución.
Rescate de los ocupantes
Personal de Bomberos acudió al lugar y trabajó para rescatar a las personas que se encontraban dentro de la camioneta.
Como consecuencia del accidente, uno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad y fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.
Trabajos en el lugar
Los equipos de emergencia permanecieron en la zona mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se evaluaban las condiciones en las que quedó el vehículo.
También se trabajó sobre el sector afectado por el impacto contra las luminarias y en el ordenamiento de la circulación en las inmediaciones del club.