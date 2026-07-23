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Una camioneta volcó en Circunvalación y una persona resultó gravemente herida

El accidente ocurrió este jueves por la tarde a la altura del Club El Quillá. Una Mercedes Sprinter chocó luminarias y terminó volcada junto a la cancha de hockey.

La Mercedes Sprinter terminó volcada junto a la tribuna de la cancha de hockey de El Quillá.La Mercedes Sprinter terminó volcada junto a la tribuna de la cancha de hockey de El Quillá.
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Una camioneta Mercedes Sprinter volcó este jueves alrededor de las 19 sobre la avenida Circunvalación, a la altura del Club El Quillá, en la ciudad de Santa Fe.

Durante el siniestro, el vehículo impactó contra varias luminarias y terminó volcado en un sector ubicado junto a la tribuna de la cancha de hockey de la institución.

Rescate de los ocupantes

Personal de Bomberos acudió al lugar y trabajó para rescatar a las personas que se encontraban dentro de la camioneta.

Como consecuencia del accidente, uno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad y fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Trabajos en el lugar

Los equipos de emergencia permanecieron en la zona mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se evaluaban las condiciones en las que quedó el vehículo.

También se trabajó sobre el sector afectado por el impacto contra las luminarias y en el ordenamiento de la circulación en las inmediaciones del club.

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