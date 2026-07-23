Rogelio Juan de la Cruz Carrizo fue condenado este jueves por haber agredido a su pareja en Recreo, tras haber reconocido su culpabilidad en los hechos que lo mantienen preso desde finales de 2025. Ahora, recuperará la libertad.
Condenado por golpear a su pareja delante de su hijo de 6 años
Está preso desde finales del año pasado y, tras firmar un juicio abreviado y ser declarado reincidente, recuperará la libertad y residirá en la ciudad de Santa Fe.
El juez penal Sergio Carraro fue el encargado de dictar sentencia, luego de que el fiscal Ignacio Orio y los defensores particulares Juan José Patiño y Martín Scurato le presentaran el procedimiento de juicio abreviado.
El condenado, de 25 años, aceptó su responsabilidad como autor de los delitos de “lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género” y “hurto”.
Agresión y fuga
El hecho por el cual Carrizo fue condenado ocurrió el 18 de diciembre de 2025, minutos antes de las 21, en una vivienda de la calle Mateo Booz en Recreo.
Según el relato fiscal, el imputado mantuvo una discusión con su entonces pareja, a quien comenzó a agredir verbalmente. Cuando la mujer intentó huir del lugar en su motocicleta Honda Wave roja, Carrizo la derribó del vehículo, la tomó de los pelos y la arrastró hacia el interior de la vivienda, donde le propinó golpes en todo el cuerpo en presencia del hijo de ambos, de apenas 6 años.
La víctima logró liberarse y refugiarse en la casa de unos vecinos, quienes impidieron que el agresor ingresara a buscarla y dieron aviso a la Central de Emergencias 911. Antes de escapar, Carrizo se apoderó de la motocicleta de la víctima, siendo aprehendido por la policía una hora y media más tarde.
Las lesiones sufridas por la mujer demandaron unos 15 días de curación.
Condena y libertad
Durante la audiencia, el juez homologó el acuerdo abreviado y condenó a Carrizo por las lesiones doblemente agravadas y el hurto cometidos en perjuicio de su expareja. También lo declaró reincidente, ya que cuenta con un antecedente condenatorio de noviembre de 2021.
La pena impuesta al hombre fue de 10 meses de prisión efectiva. La defensa solicitó el cese de la prisión preventiva, debido a que Carrizo llevaba siete meses y dos días tras las rejas, tiempo que se computa como parte de la pena impuesta.
En esa línea, el juez ordenó la liberación del condenado bajo la condición de fijar domicilio en el barrio Punta Norte de la capital provincial, donde quedará bajo el control de las autoridades por el tiempo restante de la condena.