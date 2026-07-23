Un hombre fue condenado en la provincia de La Pampa luego de ser encontrado culpable de haber engañado a varios comerciantes mediante el uso de cheques adulterados. Según la investigación, el monto total de las estafas cometidas entre enero y mayo de este año alcanzó aproximadamente los $12 millones.
La Pampa: condenaron a un falso mecánico por estafas con cheques adulterados
El acusado recibió una pena de prisión efectiva tras una investigación que determinó que utilizaba documentos falsificados para realizar compras de alto valor y obtener dinero en efectivo de los comercios afectados.
La jueza de Control de Santa Rosa, María Florencia Maza, homologó un acuerdo de juicio abreviado y sentenció a Miguel Ángel Hernández a dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por seis hechos de estafa en concurso ideal con uso y/o falsificación de documento privado.
Engaño a los comerciantes
La investigación estuvo encabezada por el fiscal general Guillermo Sancho, quien detalló que el acusado tenía una modalidad definida para cometer los delitos.
Según se estableció, el hombre de 50 años ingresaba a distintos comercios, realizaba compras de productos de alto valor y pagaba con cheques adulterados, denunciados como robados o pertenecientes a terceras personas.
En varias ocasiones, los comerciantes también le entregaban dinero en efectivo como diferencia o “vuelto” por los cheques presentados.
La condena y las medidas dispuestas
Tras ser declarado culpable, la Justicia determinó que Hernández cumpla la pena de manera efectiva. Además, se ordenó la devolución definitiva de un Volkswagen Suran que había sido secuestrado durante el avance de la investigación.
El caso quedó enmarcado en un acuerdo de juicio abreviado, que permitió establecer la condena luego de que las partes alcanzaran un entendimiento judicial.
Las víctimas podrán ser informadas sobre futuros beneficios
En cumplimiento de la Ley de Víctimas (Ley 27.375), el juzgado dispuso que los comerciantes afectados sean consultados para decidir si desean recibir información anticipada ante posibles pedidos de beneficios penitenciarios.
Entre esas solicitudes se encuentran eventuales salidas transitorias, prisión domiciliaria o libertad condicional del condenado.