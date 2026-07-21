Una mujer de la ciudad bonaerense de General Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa virtual tras mantener durante varios meses una supuesta relación sentimental con un perfil falso que utilizaba la identidad del actor estadounidense Kevin Costner.
Creyó que hablaba con Kevin Costner y perdió más de $3 millones en una estafa
La víctima, una mujer oriunda de General Madariaga, denunció que el engaño comenzó en el año 2025 a través de TikTok y continuó a través de una aplicación de mensajería.
La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Mércuri, luego de que la víctima relatara cómo fue engañada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Cómo comenzó el engaño
Según la denuncia, el contacto comenzó en 2025 mediante mensajes enviados por un perfil de TikTok que se hacía pasar por el reconocido actor.
Con el paso del tiempo, las conversaciones continuaron en Zangi, una aplicación de mensajería y videollamadas. La mujer sostuvo que la relación se extendió durante varios meses, hasta que empezó a detectar inconsistencias que despertaron sus sospechas.
Transfirió más de $3,6 millones
De acuerdo con la causa, la estafa se concretó mediante dos transferencias bancarias por un total de $3.621.712,35.
El dinero, según explicó la denunciante, fue enviado con la promesa de obtener un carnet de "socio fanático" del actor estadounidense.
Además, en una de las conversaciones, el supuesto Kevin Costner habría intentado convencerla de vender su vivienda, asegurándole que luego compraría una nueva casa en Santa Marta, California.
Cómo descubrió que se trataba de un perfil falso
La situación cambió cuando la mujer encontró comentarios en TikTok que advertían que el usuario no era quien decía ser.
Tras leer esas publicaciones, decidió verificar los datos de la cuenta bancaria a la que había realizado las transferencias y comprobó que pertenecía a una entidad con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
Con esa información, presentó la denuncia y el caso quedó en manos de la Justicia.
Un tipo de estafa que ya tuvo otros antecedentes
Las estafas mediante perfiles falsos que utilizan la imagen de celebridades no son nuevas.
En 2024, dos mujeres en España denunciaron haber sido engañadas por delincuentes que utilizaron la identidad de Brad Pitt para hacerles creer que mantenían una relación sentimental.
Un año antes, en 2023, una mujer del Reino Unido también aseguró haber sido víctima de una maniobra similar mediante un perfil falso de Instagram que utilizaba fotografías de Kevin Costner.