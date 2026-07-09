Buenos Aires

Investigan a estudiantes secundarios por crear y vender imágenes falsas de compañeras desnudas con IA

La Justicia porteña investiga una denuncia que involucra a estudiantes de dos establecimientos secundarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Las imágenes habrían sido generadas con herramientas de inteligencia artificial a partir de fotografías obtenidas de redes sociales y luego comercializadas entre alumnos.